'TO JE ZA MENE VIŠE OD PREUZIMANJA ZASTAVE, TA ZASTAVA JE ZA MENE...' Predsednik Vučić uoči sutrašnjeg važnog događaja kada zastava EXPO stiže kući u Srbiju (VIDEO)

Ekspo znači napredak Srbije, mnogo uspešniju Srbiju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom sutrašnjeg preuzimanja zastave Ekspa, koja je nedavno u Parizu zvanično uručena Srbiji povodom organizacije specijalizovane izložbe Ekspo 2027. u Beogradu.



Predsednik je rekao da će ta zastava stajati u Predsedništvu kao podsetnik da treba više da radimo, ali i kao simbol ogromnog napretka i jedne uspešnije Srbije.

- To je za mene više od preuzimanja zastave. I ta zastava će biti u Predsedništvu Srbije dok je ne predam novom predsedniku Srbije baš u maju 2027. godine. Ali ta zastava je za mene simbol nečeg mnogo višeg, mnogo važnijeg. Kao što ona zastava koju sam nosio u Ujedinjenim nacijama po pitanju rezolucije o Srebrenici danas stoji uramljena u Predsedništvu Srbije, tako će ova zastava imati posebno mesto da me uvek podseti na to šta još moramo da uradimo i koliko moramo više da radimo - rekao je Vučić.

Specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd, podsetimo, će pod temom "Igra za čovečanstvo" ujediniti svet u inspiraciji, inovacijama i zajedničkim rešenjima za globalne izazove.

EXPO 2027 Beograd biće mesto gde će svet razmenjivati ideje, dok će Srbija pokazati svoje potencijale i ugostiti posetioce iz svih krajeva sveta. Uz podršku međunarodne zajednice, pred nama je uzbudljiv put organizacije događaja koji će ostaviti trajan trag na globalnoj sceni. Očekuje se da će EXPO 2027 privući 120 zemalja, stotine kompanija i milione posetilaca iz celog sveta, pružajući jedinstvenu priliku za globalnu promociju Srbije kao inovativne i dinamične destinacije.

Autor: Dubravka Bošković