MINISTAR ĐURIĆ: Prijem Kurtija od strane najviših zvaničnika BiH – žalosni čin i narušavanje odnosa

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je večeras da zvanični prijem najviših zvaničnika Bosne i Hercegovine za Aljbina Kurtija u vladinim zgradama u Sarajevu predstavlja žalosni čin koji narušava dobrosusedske odnose i teritorijalni integritet Srbije.

Đurić je na društvenoj mreži „X“ napisao da Srbija više od tri decenije pokazuje nepokolebljivu posvećenost poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

„Naš principijelni stav, ukorenjen u međunarodnom pravu i istinska želja za mirnim suživotom, bio je kamen temeljac našeg odnosa sa Bosnom i Hercegovinom“, podvukao je Đurić.

Podsetio je da je Srbija uvek radila na tome da se to poštovanje odražava u njenim akcijama i politikama, podstičući stabilnost i saradnju širom Zapadnog Balkana, te da je tako i danas.

