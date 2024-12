Bulatobić: Đilas pored toga što je opozicionim medijima gospodar sad pokušava i sudstvom da zavlada

Usuđujući se da izgovori bezočnu laž da je ministarka pravde gospođa Maja Popović ustvari službenica BIA koju je predsednik Aleksandar Vučić postavio na funkciju ministra, Dragan Đilas je još jednom pokazao i dokazao svoju težnju da vrši nezapamćeni pritisak na sudstvo, ali i sve ostale relevantne institucije naše zemlje, istakao je narodni poslanik Dejan Bulatović.

- Institucije koje je izgradio i uspostavio Aleksandar Vučić, samo da podsetim. Ne krije Đilas težnju da se sudska vlast podredi isključivo njemu, kako bi ponovo u Srbiji moglo da se sudi i presuđuje po njegovoj volji i htenju. Ovaj infantilni politikant je ostao zarobljen u vremenu do 2012. kada je on u Srbiji delio pravdu i presuđivao kako je hteo. Mešanjem u ovu krucijalnu granu vlasti, Dragan Đilas još jednom iskazuje bezočnost, političku nezrelost, ali što je još opasnije, apsolutno nerazumevanja sistema funkcionisanja ozbiljnih državnih institucija - rekao je Bulatović i dodao:

- I dok bi Dragan Đilas nemilice da seče svojim mačem (ne)pravde sve ono što je sa teškom mukom postigao predsednik Aleksandar Vučić, Mariniki Tepić je, s druge strane, ostavio odrešene ruke da koordinira sa kriminalcima, za koje duboko veruje da su jedini koji njoj i Đilasu mogu pomoći da ponovo uzurpiraju vlast u našoj zemlji.

- To je jedan od razloga zašto su non stop na meti napada i pretnji po život predsednik Aleksandar Vučić ali i čitava njegova porodica. Monstruozne salve pretnji koje dolaze iz njihovih medija ali i iz najopasnijih kriminalnih krugova su upravo težnja i namere Dragana Đilasa i Marinike Tepić da po svaku cenu zastraše predsednika Vučića, a Srbiju uvedu u apsolutnu nestabilnost i haos. Do juče su u svojim kampanjama zloupotrebljavali stradalu decu, a danas kako vidimo podbunjuju mladost ove zemlje, obećavajući im svetlu budućnost koji samo oni mogu da donesu. Zloupotreba dece za sopstvene političke interese je jedan od najvećih zločina koji neko može da počini u mirnodopskim uslovima - rekao je Bulatović.



- Da zaključim. Dragan Đilas je sušta suprotnost od onoga za koga se predstavlja. Niti je on lider opozicije, niti vesnik promena, a po najmanje nečija nada u bolje sutra. To je jedan isluženi, pokvareni, nedorasli nasilnik, ego manijak koga kontrolišu bes i sujeta. Da živi deset života, Đilas ne bi mogao da uspe ni da zamisli, a kamoli da obiđe sve što je Aleksandar Vučić popravio, izgradio, sazidao i napravio u Srbiji i za Srbiju. Zato poručujem, ostavite na miru pravosuđe. Ostavite na miru mlade. Ostavite na miru Srbiju i ostavite na miru Aleksandra Vučića. Niko vam više ne veruje i niko vas više neće - rekao je Bulatović.

Autor: Aleksandra Aras