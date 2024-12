Potpredsednik Vlade RS Vulin: Ne postoje Globalni zapad i Globalni jug, postoji sukob vrednosti

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, obraćajući se na Verona evroazijskom ekonomskom forumu u Ras el-Hemi istakao je da se ne slaže sa podelom sveta na Globalni zapad i Globalni jug.

- Ne postoje Globalni zapad i Globalni jug, postoji sukob vrednosti. Vlade koje zovemo Globalni zapad imaju drugačije vrednosti a te vrednosti govore - ne postoji Bog, ne postoji nacija, ne postoji prirodna familija, ne postoji slobodno razmišljanje, svi smo deo globalizacije, samo potrošači i to je to. I postoji drugi deo civilizacije koji kaže - postoji Bog, postoji nacija i prirodna porodica. To je sukob civilizacija, to je naš glavni problem i razlog zašto mi u našim odelima i kravatama govorimo u modernom svetu kao da smo neka vrsta revolucionara. Stvari koje ja govorim bi trebalo da budu sasvim normalne i znam da u zapadnim medijima, ako dobijemo priliku da budemo u njima, misle da ja govorim u prilog revoluciji. A ove stvari su normalne- rekao je Vulin.

Iako je Srbija na evropskom putu i decenijama pokušava da postane deo EU potpredsednik Vulin nije siguran da EU želi Srbiju i ističe da je danas BRIKS postao mnogo bitniji nego što je bio i da tu činjenicu ne možemo ignorisati.

- BRIKS pokazuje snagu i jako smo zainteresovani da učimo, saznamo šta nam BRIKS nudi. Ako hoćete da postanete deo EU morate da znate da to ima određene političke konsenkvence. Na primer, EU je tražila od Srbije da priznamo nezavisnost Kosova, dela teritorije Srbije, mi nismo to uradili, tražili su da uvedemo sankcije Rusiji, nismo deo njih i ne želimo to da uradimo, tražili su od nas da prestanemo da subvencionišemo naše poljoprivrednike, to nama nije lako da uradimo. Sa druge strane, BRIKS ništa ne traži, ne traži nam da na primer uvedemo sankcije Evropskoj uniji, a nudi nam da budemo deo rastuće ekonomije polovine sveta. To je nešto što ne možemo ignorisati. Samit BRIKS-a u Kazanju je dao nadu, pojavila nada da je moguće da, ako ste predstavnik države od samo 7 miliona stanovnika, možete da budete partner nekome ko ima milijardu stanovnika. Nije samo pogrešno nego je i glupo da verujete da možete izolovati Rusiju. Veoma je glupo verovati da možeš da zastrašiš Kinu i da misliš da će ona raditi ono što ti želiš. Glupo je pomisliti da možeš pretvoriti Emirate u zavisnu državu. Glupost je jako opasna - poručio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin na Verona evroazijskom ekonomskom forumu.



Autor: Pink.rs