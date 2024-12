Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je obišao porodicu Firić koja je usled urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu izgubila tri člana porodice, dok je, sa druge strane, deo opozicije pravio proteste i blokirao ulice širom Srbije.

Direktor i glavni odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević kaže da je cilj opozicije nasilno otimanje vlasti, jer znaju da ni na kakvom glasanju mogu da dobiju podršku većine.

- Oni neće izbore, samo nasilno... Gledao sam sinoć u ''Utisku nedelje'' Jovu Bakića, on je celo veče o ljudima govorio da su ološ i šljam... Citiram: "Ološ i šljam koga mi plaćamo" Mi, vi, kamermani, svi ljudi... Svi koji plaćaju bilo kakav porez u Srbiji... E takav ološ i šljam poziva na rušenje ustavnog poretka, da se deca iz osnovnih škola izvode na ulicu, da bi oni oposlili svoj posao... - rekao je Vučićević.

Mi smo više puta prenosili njihove proteste, i ako je neko više od tri puta gledao proteste - vidi da se svuda pojavljuju jedni isti likovi.

- To su medicinski suspektori... Sada zloupotrebljavaju decu, a to se radi po matrici stranih faktora... Medicinski suspektori... Imamo CIA, oni govore o tome kako se urušavaju nepodobni režimi suverene vlasti, koje smetaju centrima moći... Taj ološ i šljam, na čelu sa Jovom Bakićem... Oni na silu pokušavaju da otmu vlast, to gledamo svakog dana. Prošle nedelje su pravili blokade, izašli na ulicu, blokirali ulicu,i ko hoće da prođe svojom ulicom, on je nasilnik... Traže sednicu u Novom Sadu, a onda oni prekidaju sednicu, i hoće da upadnu unutra, d auruše, zapale... To nije politika, to je mržnja, bolest... I strašne laži - naveo je Vučićević.

Govoreći o istaknutom simbolu "Velike Albanije" na protestu, Vučićević kaže da je u pitanju čovek iz Jagodine.

- Taj znak je pokazivao čovek iz Jagodine... Taj čovek koji je pokazivao znak, on je prvog decembra na svojim društvenim mrežama, napisao da Kosovo nije Srbija, i pozivao na proteste... Juče je, naš tačkasti softver izbrojao da je u piku protesta bilo 403. I sada, među tih 403, ljudi koji su bili na protestima, ukupno ih je, po celoj Srbiji bilo oko 1.000 - rekao je Vučićević.

Vučićević je istakao da će svaki naredni izbori ići u prilog vlasti, jer građani Srbije shvataju kakva je današnja opozicija.

Govoreći o napadima na novinarke Informera, Vučićević kaže da je Branka Lazić za njih kao crveni bik.

- Mi juče, na protestu, naša Branka nađe Branislava Đorđevića, sada ga zovu Pajić... Neće da osudi znak ''Velike Albanije'', jer ne sme da kaže, on je plaćen da radi protiv Srbije... Taj Đorđević, na pitanje da kaže ime tri žrtve novosadske tragedije, ne zna... Vladimir Štimac onaj... Njega pitamo u subotu, on isto spava u šatoru, i ode koleginica, pita ga, jednu žrtvu da kaže, on ne zna - dodao je Vučićević.

DOK JE DEO OPOZICIJE "PROTESTOVAO" VUČIĆ BIO SA PORRODICOM FIRIĆ IZ NOVOG SADA

„Danas sam posetio porodicu Firić koja je izgubila tri člana, deku Ðorđa i devojčice Valentinu i Saru“, napisao je Vučić na Instagramu i dodao: „Nisam mogao da im umanjim bol, niti to iko može, ali ću uvek biti uz ovu divnu porodicu“, poručio je u objavi.

https://www.instagram.com/p/DDUGhndsCeV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

„Posle strašne tragedije u Novom Sadu, obećali smo ljudima pravdu i podršku porodicama stradalih“, zaključio je.

Autor: Dubravka Bošković