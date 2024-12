Počinje obnova seoskih domova kulture širom Srbije

„Sjajna vest za sela Srbije! Konačno, posle višedecenijske zapostavljenosti, počinje obnova 19 Seoskih domova, i to odjednom. To su Domovi kulture ili Zadružni domovi u selima širom Srbije. Ponovo će to biti mesta gde pulsira život, mesta gde će se okupiti mladi, ali i najstariji. Mesta gde se ljudi sreću i susreću. Na nama je da se potrudimo da ubuduće ni jedan deo Srbije ne ostane bez ovakvih domova“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon što su danas u Palati Srbija potpisani ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje i uređenje seoskih domova u selima na teritoriji Srbije za 2024. godinu.

Na javni konkurs Ministarstva za brigu o selu pristiglo je 83 prijave iz 24 okruga širom Srbije, a 19 najbolje rangiranih lokalnih samouprava je dobilo novac da ožive objekte koji će postati ponovo središte društvenog i kulturnog života nesamo naselja u kojima se nalaze, već i okolnih.Tako će, nakon predviđenih radova oko 22.000 žitelja u više od 100 sela ponovo koristiti ove domove.

Čak 14 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva su u pograničnim područjima, a najviše dobitnika sredstava je u centralnoj Srbiji – 10.

Profesor Arhitektonskog fakulteta prof.dr Budimir Sudimac rekao je „Imali smo težak zadatak, bilo je zaista dobrih projekata. Prema propisanim kriterijumima, vodeći računa o potrebama, tehničkoj dokumentaciji i opravdanosti ulaganja, kao i ravnomernoj raspoređenosti, raspoloživa sredstva za ove namene od 150 miliona dinara rasporedili smo na 19 jedinica lokalnih samouprava“.

Lokalne samouprave su maksimalno mogle da dobiju 10 miliona dinara, a prosečan iznos dodeljenih sredstava za renoviranje odabranog doma je 7,8 miliona dinara. I opštine i gradovi učestvuju u ovom projektu svojim sredstvima, koja iznose ukupno oko 45 miliona dinara.

Novcem koji su dobili nakon današnjeg potpisivanja ugovora, u odabranim objektima će biti finansirani neophodni zanatski i montažni radovi, kupovina opreme i uređenje enterijera.

U Ruskom Selu kod Kikinde obnovljeni seoski dom biće središte za povezivanje meštana ove multikulturalne sredine „Ovaj program je od velikog značaja za nas jer na teritoriji Kikinde živi više nacionalnosti. Dom u Ruskom Selu koristiće zajedno Srbi i Mađari i postaće ponovo središte seoskog života“ izjavio je Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde.

Pojedina sela, poput Štubika kod Negotina, ili Izvarice kod Žagubice, posle višedecenijske pauze dobiće prostor za okupljanje stanovnika, druženje uz edukativne, kulturne i zabavne sadržaje.

Na spisku aktivnosti koje će se sprovoditi u obnovljenim i opremljenim salama seoskih domova su folklorni nastupi, izložbe, književne, likovne, sportske i dramske sekcije, edukacije, predstave, priredbe. U njima će se okupljati penzioneri, seoska udruženja, đaci, održavati gastronomske manfestacije, obeležavati važni datumi i slave.

Žitište će u osveženom objektu u Novom Itebeju održavati i bazare zdravlja.

Stanovnici Ostojićeva kod Čoke nestrpljivo iščekuju početak rada Doma kulture, pa su već napravili i do detalja razradili program za svih 12 meseci naredne godine.

