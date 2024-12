GUJON ODGOVORIO VJOSI OSMANI: Bogorodica Ljeviška je i dalje iza bodljikave žice i pod zaštitom policije

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon istakao je da je Bogorodica Ljeviška, koju su albanski radikali spalili 2004. godine, i dalje iza bodljikave žice i pod zaštitom policije.

Gujon je na platformi „X“ odgovorio na objavu predsednice Kosova Vjose Osmani koja je istakla da katedrala Notr Dam ponovo sija punim sjajem, i istakao da se to ne može reći i za Bogorodicu Ljevišku.

On ne peut malheureusement pas en dire autant pour Notre-Dame de Prizren au Kosovo-Métochie (Bogorodica Ljeviška) que des radicaux albanais ont incendiée en 2004. Les incendiaires sont toujours en liberté, et cette magnifique église du 14ème siècle derrière des barbelés et sous… https://t.co/kyApoeM7nG