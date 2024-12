'NE PODRŽAVAMO LAŽNE POLJOPRIVREDNIKE' Oglasilo se više od 20 udruženja

Povodom aktuelnih dešavanja u sektoru poljoprivrede i buke koja se digla zbog stavljanja u pasivan status određenih poljoprivrednih gazdinstava, više od 20 udruženja poljoprivrednika ima potrebu da se zajednički javno oglasi.

Vidimo da u poslednje vreme glavnu reč vode lažni poljoprivrednici, političari u pokušaju i strani plaćenici koji za velike novce žele da unište domaću poljoprivredu i uruše državu. Oni ni nemaju vremena da se bave poljoprivredom, jer su zauzeti iznošenjem neistina, organizacijom protesta i političkim rušenjem svake dobre ideje koja može da donese napredak Srbiji.

Vidimo da su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vlada na udaru raznih nevladinih organizacija i „poljoprivrednika iz fotelje“, koji se ne libe čak ni da prete lično predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pa upravo zbog tog predsednika Aleksandra Vučića, premijera Miloša Vučevića i ministra Aleksandra Martinovića je budžet za poljoprivredu za sledeću godinu nikad veći. Toliko održanih sastanaka sa raznoraznim udruženjima poljoprivrednika, toliko ispunjenih zahteva, nikad više novca za poljoprivredne proizvođače, nikad više subvencija i podsticaja koje Ministarstvo poljoprivrede isplaćuje za kvalitetna priplodna grla, tovna grla, premije za mleko, podsticaje po hektaru, a opet ima izdajnika i prevaranata koji se bune po nečijem nalogu i hoće da ponište sve što je dogovarano u korist proizvođača i da se na prevaru ovajde.

Mi pitamo kome je to u interesu da uništi srpsku poljoprivredu i proizvođače? Ko to ruši našu državu i zbog čega? Mi ispunjavamo sve svoje obaveze, pridržavamo se propisa države i ne lažiramo ništa zarad lične koristi, već sve pošteno radimo. Zato ne podržavamo lažne poljoprivrednike koji traže novac od države, a ne ispunjavaju ni minimum uslova i ne poštuju zakone i uredbe ove države jer je to na štetu svih poštenih poljoprivrednika koji vredno i časno zarađuju svaki svoj dinar da prehrane svoje porodice.

Država se ne obračunava sa poljoprivrednicima, već primenjuje zakone i sprovodi javni red i mir i tako mora da bude jer nije fer prema poštenim poljoprivrednicima da se neki drugi provlače i rade mimo zakona za svoj džep. Takvi ne treba da se bune što su im gazdinstva stavljena u pasivan status jer nisu radili po pravilima i ispunjavali svoje obaveze i zato podržavamo da se prema takvima sprovedu odgovarajuće mere jer je to jedino normalno i ispravno.

U potpisu: Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Golubac, Udruženje odgajivača rasnih svinja Resavska, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Bor, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Timočka brazda, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Knićanin, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Straževica, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Rača, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Lapovo, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Bukulja, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača opštine Ljig, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača malinari Podgorine, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Azbukovice iz Ljubovije, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Priboj, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Nova Varoš, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Ovčar, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Moravski domaćin, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Aleksinac, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača svrljižani, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Merošina, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Pirot, Udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača Luznica.

