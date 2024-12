'Glasna minorna manjina pokušava da napravi podelu u društvu!' Stefan Krkobabić: Politički diletantizam opozicije pokušava da uruši institucije Srbije

Stefan Krkobabić, šef poslaničke grupe PUPS, oštro je kritikovao aktuelno delovanje opozicije, koja blokadama i protestima, kako kaže, pokušava da na nelegitiman način dođe na vlast.

- Pa ja ne znam da li je ovo politički terorizam, ali je svakako politički diletantizam. Ovde nema ni ideje, nema ni programa, nema ni iskrenih zahteva. Sem onog jednog – to je da ta manjina dođe na vlast - istakao je Krkobabić.

Govoreći o političkoj agendi opozicije, Krkobabić je za Informer TV naglasio:

- Pitajte od 10 ljudi, pa neka vam jedan samo kaže koji su njihovi iskreni pravi zahtevi, osim da se Aleksandar Vučić povuče sa vlasti, ali ne izborima. To je njihova jedina ideja – formiranje čuvene privremene vlade, pa onda sa njihovim ministrima održavanje izbora na kojima će oni verovatno pobediti. To, naravno, ne dolazi u obzir.

Krkobabić je osudio podelu koju opozicija pokušava da nametne društvu.

- Glasna minorna manjina pokušava da napravi podelu u društvu. Podela trenutno ne postoji. Njihova politička strana ne postoji, jer je opozicija razjedinjena, fragmentirana i nema političko utemeljenje – rekao je Krkobabić.

Krkobabić je istakao da izbegavaju odgovornosti kroz blokade i nasilje.

On je posebno osudio ignorisanje dijaloga od strane opozicije, uprkos pruženoj ruci predsednice Narodne skupštine.

- Ana Brnabić, odmah posle haosa koji su napravili, pozvala ih je na razgovor i rekla: 'Pružamo vam ruku, hajde da sednemo i razgovaramo.' Međutim, njima ni jednog trenutka nije do dijaloga. Nije da se o bilo čemu razgovara, jer da biste o nečemu razgovarali, morate imati agendu. Njihova agenda je jasna – da manjina dođe na vlast bez izbora - rekao je Krkobabić.

Krkobabić je ukazao na negativne posledice blokada, koje ometaju rad parlamenta i svakodnevni život građana.

- Mi nismo mogli da govorimo o istorijskom povećanju penzija od 11% do kraja godine. Nismo mogli ni reč da kažemo o pomoći mladim ljudima za kupovinu prvog stana, jer je skupština blokirana. Hajde, ljudi, vratite se u institucije. Narodna skupština postoji da razgovaramo tamo, a ne na ulici - poručio je Krkobabić.

Dodao je da građani jasno prepoznaju razliku između konkretnih rezultata i destruktivnih pokušaja opozicije.

- Građani Srbije vide povećanje penzija, veće plate, nove puteve i mostove. Na drugoj strani, opozicija nudi samo osvetništvo i revanšizam - napomenuo je Krkobabić.

On je podsetio na pokušaje opozicije da blokadama i nasiljem utiče na svakodnevni život građana i rad institucija.

- Skupština je blokirana, a parlamentarna rasprava se preselila na ulicu. Svi mi možemo mnogo toga da otrpimo, ali hajde da se vratimo u institucije, da debatujemo i razgovaramo, jer za to parlament i postoji – istakao je Krkobabić.

Krkobabić je osudio zloupotrebu studenata i mladih u političke svrhe.

- Vidimo da pokušavaju da uvuku čak i učenike osnovnih i srednjih škola. Što manje realne političke podrške imaju, to su ekstremniji. Pazite koji je to ekstremizam – pretnje ljudima da će ih juriti preko Save i Dunava, jahanje od Slavije do Terazija… To je jedan najniži nivo – rekao je Krkobabić i istakao da će njihov odgovor biti pristojna Srbija koja se ne ponaša kao opozicija.

Upozorio je da opozicija nema nikakve konkretne predloge za građane Srbije I podsetio kada je bila rasprava o budžetu.

- Njihov cilj nije bolji program, već samo pravljenje haosa. Podneli su 1.100 amandmana, od čega je većina glasila 'briše se', samo da bi odugovlačili raspravu – podsetio je Krkobabić.

Krkobabić je pozvao građane da ne nasedaju na provokacije i da podrže demokratske procese.

- Naša skupština je sveti dom demokratije, i ne smemo dozvoliti da je neko uruši. Cilj opozicije je da se parlament prikaže kao mesto nasilja, ali mi moramo da sačuvamo lice pristojne Srbije. Dijalog pre svega, jer građani vide rezultate – povećanje penzija, veće plate, puteve i mostove – istakao je Krkobabić.

Za kraj, Krkobabić je naglasio važnost očuvanja institucija i demokratskog poretka.

- Institucije Srbije odlično rade svoj posao. Hajde da im damo prostora da nastave tako i da ne podilazimo politikanstvu i jeftinoj propaganda – zaključio je Krkobabić.