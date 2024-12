KNEŽEVIĆ: Ne bi ovi što podržavaju Kosovo pričali o geopolitici da su njihova deca tamo uhapšena

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je u Skupštini da dok lovimo Putina, Lavrova i Šojgua i dok govorimo o demokratiji, a posebno neki koji su slavili izlazak američkih truba iz Avganistana i govorila da je to jedan od najsvetlijih datuma u istoriji, možda on treba da poremeti lov na Ruse i da kaže, kako kaže, jeres.

„Pitajući Ibrahimovića znače li mu šta imena Rajka Krivokapića, Dragutina Lalatovića, Marinka Jovanovića, i Ekrema Bajrovića. Kad smo već kod restriktivnih mera koje mi treba da sprovedemo u Crnoj Gori, da vas pitam da li restriktivne mjere prištinske vlasti nad crnogorskim vojnicima i nevino utamničenim Bajrovićem podrazumevaju reakciju Ministarstva i Vaš angažman jer se ovi ljudi nalaze u zatvoru samo zato što smatraju da je Kosovo srce Srbije ili sastavni dio Republike Srbije“, kazao je Knežević.

Dodajući, ako su već birali gde da ih uhapse, nisu mogli da nađu bolje mesto nego pored ćivota Svetog Stefana Dečanskog.

„Treba svi da znaju da najmanje 70% građana Crne Gore deli stavove njih četvorice. To znači da ja delim njihove stavove i da bi i sutra trebalo da uhapse i mene ali i sve glasače koalicije ZBCG i mislim da bi dobro bilo da sa ovih globalnih tema lova na Putina i juriša na Moskvu, se spustimo na zemlju i vidimo do kad misle prištinske vlasti da drže utamničene naše Nikšićane i Ekrema Bajrovića, čoveka koji je osuđen na 20 godina zatvora samo zato što nije hteo da proda svoju zemlju i jer nije hteo da upre prstom u druge ljude. On nije član DNP-a ali ja ga ne odvajam od trojice uhapšenih“, kazao je on, prenosi Borba.

Dodaje da nemamo čemu da se čudimo kad Crna Gora nije našla za shodno da glasa za Rezoluciju o osudi glorifikacije nacizma a ovde njih preispituju koliko su zreli i zeleni dok nisu spremni da osude ono što treba da osudi slobodoljubivo čovečanstvo.

„Ne daj Bože da je ovo 1941. godina, plašim se da bi neki iz ovih klupa ponosno sa trupama Vermahta jurišali na Rusiju i Evropu kao što se to dešavalo 1941. godine. Jesmo li mi pobedili u Drugom svetskom ratu ili izgubili“, pita se on.

On je pitao – da li se ove restriktivne mere i poštovanje usklađenosti politike EU mogu primeniti u slučaju da izraelski premijer Benjamin Netanjahu dođe u Crnu Goru?

„Pošto je za njim raspisana poternica u Hagu, nije ni čudo što se sve ovo dešava. Videli smo pre dva dana u Siriji udružene snage Al Kaide, Izraela i Turske ruše Asada. Izraelci sad dolaze ispred Damaska. Sad Erdogan poziva njih da izađu iz Sirije, a Al Kaida im to dozvoljava dok prave vladu, a Amerikanci bombarduju oslobodioce jer žele da okupiraju kurdske gradove. Vrlo je važno da ovaj refleks sirijskog scenarija prenesemo i na Crnu Goru. U Podgorici i u Crnoj Gori postoji veliki broj turskih državljana koji su izuzetno interesantni ODT-u i SDT-u i da postoje mnoge prijave zbog pranja novca i dobro bi bilo kad govorite o restriktivnim merama da znate da se moraju primeniti na turske državljane“, kazao je on.

Komentarisao je i hrvatski non pejper, i kazao da Hrvati neće tražiti izručenje Mila Đukanovića zbog ratnih zločina.

„Iako je pričao da je zamrzio šah zbog šahovnice. Molim vas da se izjasnite i da vidimo hoćemo li da se spremamo da kličemo sa Lovćena – Sa Lovćena kliče vila ne damo nam našeg Mila. Šta god mi mislili o njemu, nećemo ga dati Hrvatskoj. A ako budemo primenjivali veze nad Rusima, doći ćemo brzo i do Đukanovića i Roćena“, kazao je on.

Vrativši se na uhapšene vojnike, navodi da se u medijima plasira narativ – da se nikome nisu javili.

„Da nas pitaju o tome da li smemo da idemo na naše duhovno izvorište. Kao kad bi vi pošli na hadžiluk. Ne radi se o priznanju države ili ne. U Ulcinju imate promocije UČK ideje i niko ih nikada nije sankcionisao. A ovde su trojica ljudi samo zato što je neko mislio da im se na auto nalazi nalepnica uhapšeni. Šta očekujete? Da zaigramo šotu tamo i da udarimo zoljom na Visoke Dečane i da kažemo da mi više nismo ono što su nam bili očevi đedovi? Šta bi se desilo kada bi mi uhapsili neke ljude iz Prištine i da kažemo da nećemo da ih pustimo dok ne pustite naše“, pita Knežević.

Prokomentarisao je i stav Crne Gore zašto nije glasala za Rezoluciju o osudi veličanja nacizma i podsetio na reči Duška Markovića.

„Nema više lupanja u suludare, niti klicanja da je Vlada pala sada nakon Berana“, kazao je Knežević.

Replicirajući potpredsedniku Skupštine, Knežević je kazao ne daj Bože šta bi se dogodilo da je bilo čije dete uhapšeno.

„Ne bi se pričalo o geopolitici nego bi išli od institucije do institucije da se traži reakcija“, kazao je Knežević.

