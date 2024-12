'NAROD NE ŽELI NI MRŽNJU, NI NASILJE NA ULICAMA' Ana Brnabić: Srbija je oaza mira i stabilnosti

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić govorila je jutros o poseti Aleksandra Vučića Nemačkoj, ali i o protestima opozicije.

- Bilo je razgovora i kada je Šolc bio u Beogradu, kada smo potpisivali ugovor o strateškom partnerstvu o kritičkim sirovinama. Tada se još pričalo da mi odemo u posetu Nemačkoj da bismo videli kako oni prerađuju litijum. To je obećao i Vučić tokom razgovora sa meštanima u Ljuboviji i održao je svoje obećanje i jednog meštanina, Petra Filipovića koji je imao priliku da sve to vidi i postavlja pitanja - rekla je Brnabić.

Naglasila je i da je to odgovor na sve laži da ne postoji nijedan projekat, te da će Srbija biti rudarska kolonija Nemačke.

Ana Brnabić je potom komentarisala navode opozicije i želje da sruše Aleksandra Vučića, odnosno da "prođe isto kao Bašar el Asad, bivši predsednik Sirije".

- Srbija je oaza mira i stabilnosti. Narod ne želi ni mržnju, ni nasilje na ulicama. Sve se svelo na mržnju prema Aleksandru Vučiću, ali napadi na njega su napadi na Srbiju. On je personifikacija stabilne i uspešne Srbije koja je nezavisna u donošenju odluka - rekla je Ana Brnabić.

Ona je govorila o tome kako da premostimo krizu.

- Moja poruka opoziciji je da se vrate na politiku i da batale ekstremizam. Ako imate jurenje po ulicama Miloša Vučevića i to vam je najviše što možete da smislite, moj savet ponovo bi bio da politika nije rijaliti. Oni moraju da nađu način da rečima oblazlože koje interese zastupaju u ime građana koji su glasali za njih. Ko im je dao savet da koriste simbol krvave ruke i da farbaju trgove u crveno jer smo to videli u drugim držama prilikom pokušaja obojene revolucije. Ko to sve plaća? Kada bi oni to transparentno rekli onda bismo znali odakle dolaze svi ti pritisci i pokušaji destabilizacije Srbije. Oni to sigurno nisu sami smislili - razjasnila je ona.

Autor: Aleksandra Aras