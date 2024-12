VUČIĆ NA SVEČANOJ AKADEMIJI POVODOM OBELEŽAVANJA 30 GODINA SVM: Danas nemamo veće prijatelje (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Saveza vojvođanskih Mađara.

- Jedna od najlepših odlika prijateljstva je što ti nekoga razumeš i što tebe neko razume. Davanje, dobijanje i razumevanje koje proizilazi iz toga. I tu en govorim o dva subjekta i dve političke partije, govorim o nečemu većem. Uspeli smo u protekloj deceniji da izgradimo i prijateljstvo između dve države. Danas od Mađarske nemamo većeg prijatelja. Na Mađarsku uvek možemo da se oslonimo i Mađarska zna da uvek može da se osloni na Srbiju. Hvala ljudima iz Saveza vojvođanskih Mađara, nisu tražili zamerke i sve ono što ne mora uvek da bude sjajno. Nije uvek bilo lako razgovarati, naučio sam sve puteve između Mađarskih sela i mesta, nisam siguran ni da Mađari to znaju, u rodnom mestu moje majke čini mi se da sam znao svaku ulicu. I to sam učio od Ištvana i to mnogo učio. Srbija je danas druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Mala, ali najbrža. Danas uspevamo da osvajamo medalje i u onome što je najteže. Između nas nema nikakvih tajni, ja njih pitam za sve što nam je potrebno, kao i oni nas. Od naše mađarske braće nemamo bitnijih prijatelja. Doći će konačno do izražaja one vrednosti običnih ljudi, naroda koji vrednuju porodicu i budućnost, koji žele da budu svoj na svome, da čuvaju svoje ime. Čestitam vam i želim još bolje rezultate u budućnosti! Još puno uspeha i Mađarima i Srbije, čuvajte naše odnose! - poručio je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković