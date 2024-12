Danas su Dragan Đilas i Zdravko pohitali kod hrvatskog evroposlanika Tonina Picule da mu se čepe ne bi li im on pomogao da se dočepaju vlasti!

"Bez promene vlasti nema nastavka prekinutog procesa evrointegracija", rekli su Piculi Dragan Đilas i Ponoš.

Evo šta je njihov bivši opozicioni kolega Vladimir Pavićević rekao o Piculi koji je bio izvestilac za Crnu Goru:

ĐILAS I PONOŠ IŠLI DA SE ULIZUJU TONINU PICULI DA IH ON DOVEDE NA VLAST A PICULA MRZI SVE ŠTO JE SRPSKO!



Danas su Dragan Đilas i Zdravko pohitali kod hrvatskog evroposlanika Tonina Picule da mu se čepe ne bi li im on pomogao da se dočepaju vlasti! - "Bez promene vlasti nema… pic.twitter.com/LTpd2vkYkf — Detektor laži (@LaziDetektor) 13. децембар 2024.

"On je navijač Mila Đukanovića! Kad god bi Milo Đukanović nešto uradio, Tonino Picula bi odmah bio oduševljen, osmeh od uva do uva! A onda kad god je neka prilika, ili kad prilike nema, kritikuje Srpsku pravoslavnu crkvu i to u periodu kad se niko iz SPC-a nije bavio politikom! I onda ti tu vidiš da on nije objektivan u ocenama i sad on treba da piše izveštaje o Srbiji a unapred znamo da ti izveštaji neće biti objektivni! Tako da, ili su ti ljudi u EU neozbiljni što su ga postavili na mesto izvestioca za Srbiju, ili su to smislili da bi pravili dodatne prepreke za Srbiju!"

Autor: Aleksandra Aras