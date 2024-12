Svi snažni evropski lideri koji vode nezavisnu politiku, kao što su Robert Fico, Viktor Orban i Aleksandar Vučić na meti su Britanaca koji gube živce zbog stvaranja novog multipolarnog sveta i ne prezaju ni pokušaja da i fizički eliminišu protivnike. Dokaz za ovo su i protesti koji se kod nas nastavljaju iako su svi zahtevi ispunjeni, a opozicija ima samo jedan finalni zahtev - a to je glava predsednika Aleksandra Vučića!

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, ističe da su protesti u Srbiji organizovani u žurbi kako bi se poslednji put izvršio pritisak na državu, dok Trampova administracija ne dođe na vlast i ukine finansiranje NGO-a.

- Pokušavaju da uporede ove proteste sa 5. oktobrom, a Vučića sa Miloševićem što nema veze jedno sa drugim. Stanje u društvu nije kako je bilo, a međunarodna scena je suprotna onoj za vreme Miloševića. Imamo studente koji dobijaju ogromne količine novca od NGO sektora i sada su svi u panici da će Tramp sa 200 akta sve to ukinuti. Zato žure da urade nešto, jer su u njih uložene velike pare. Ova zemlja i Vučić su na trasi Liberala i dubuke države -rekao je Milovanović i dodao:

- Ova deca koja su na ulici, neka od njih nemaju pojma o politici. Kada bi ih doveli i objasnili im šta rade, oni bi rekli nema šanse. Suština je da se ta deca zloupotrebljavaju. Neko ih laže da nastave sa protestima, iako su im svi zahtevi već ispunjeni. Tražili su neke stvari, za koje nisu ni znali šta tačno traže. Pokušavaju da smene Vučića na ulici, jer ne mogu da ga smene na izborima -rekao je Milovanović-

Prof.dr Uroš Šuvaković, smatra da opozicija samo koristi studente kako bi došla na vlast, iako je svesna da je na toj istoj vlasti niko ne želi.

- Studenti na fakultetu na kome ja predajem nisu željni protesta, više su željni znanja. Ova dešavanja nisu nikakava novost. Mi od marta 91. godine imamo suočavanje sa političkim nasiljem na području Srbije. Predsednik Vučić često zna da kaže da je veteran na političkoj sceni, ali je i Dragan Đilas veteran na studentskoj sceni. ja ga se sećam kao pobunjenog studenta koji je tražio Slobinu ostavku još 92. godine. Ni tada kao student projektor nije znao da izdejstvuje neke rezultate -rekao je Šuvaković i dodao:

- Studenti su mladi, to su deca koja možda imaju svoje buntove protiv starije generacije i njima je relativno lako manipulisati, što se povremeno dešava. Sve ove obojene revolucije su zapravo koristile tu mladalačku energiju za postizanje ciljeva koji su se kasnije ispostavili kao ciljevi kolonijalnih sila. Ovde ne postoje nikakvi studentski zahtevi, već isključivo lešinarenja partija opozicije sa ciljem da se domognu vlasti, iako znaju da ih niko na vlasti ne želi. Imamo decu koja misle opoziciono i imaju pravo na to. Imamo decu koja su još u srednjoj školi i koja su zloupotrebljena. iamte jedan posto njih koji su dotirani preko NGO-a. Imate decu koja kao da idu na žurke, jer im to deluje zabavno -rekao je Šuvaković.

Prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednost, osvrnuo se na proteste za vreme Slobodana Miloševića i koliko se razlikuju od onih danas.

- Nikada nije došlo do preuzimanja odgovornosti od strane pojedinaca koji su vodili državu, ali u pogrešnom smeru. Što se tiče studenata, i tada smo imali proteste dece koja su bila nezadovoljna dešavanjima i odlukama koje su dovele do predaje u ruke nekih naših teritorija. Ne smemo zaboraviti te političke odluke -rekao je Miroslav Bjegović i dodao:

- Naši studenti razumeju poentu svega što se sada dešava i verujem da će biti završeni već u toku sledeće nedelje. Oni u toj masi ne znaju ko je ko i treba razdvojiti naše studente od dela političkih aktivista iz opozicionih stranaka koji su upravo na čelu tih protesta. oni su za te proteste plaćeni, a naši studenti nisu. Predsednik Srbije je oslučno stao iza toga da se njihovi zahtevi ispune, jer ih razume -rekao je Bjegović.

Autor: Iva Besarabić