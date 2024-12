Upravo sam završio sastanak sa predstavnicima BIA, razmotrili smo informaciju o sankcijama NIS-u! Vučić: Srbija, ujedinjena, može sve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je sastanak sa predstavnicima BIA.

Kaže da je razmotrena informacija da će SAD i neke druge zemlje uvesti sankcije NIS i kako da se prema tome ophodimo i da obezbedimo sigurnost za građane Srbije.

- Upravo sam završio sastanak sa BIA i razmotrili smo ono što smo uspeli da dobijemo kao zvaničnu informaciju da će NIS biti uvedene sankcije od SAD i neki drugih zemalja i kako i na koji način da se ponašamo, kako da se ophodimo i obezbedimo sigurnost za građane Srbije. Ono što je za nas od najvećeg značaja to je da ljudi u Srbiji uprkos velikim problemima sa kojima se suočavamo to u svom životnom standardu, u svom poslovanju u svom svakodnevnom životu ni na koji način ne osete. U skladu sa tim ćemo se ponašati i koliko već sutra pokrenuti razgovore i sa Amerikancima i sa Rusima i sa svima ostalima - rekao je on.

Tema je bila i hibridna pretnja zemlji, te je rekao da je jedinstvo potrebnije više nego ikada.

- Srbija, ujedinjena, može sve. Zato pozivam mlade, njihove roditelje, sve građane, da zajedno gradimo budućnost naše Srbije - rekao je Vučić.

