VULIN O IZJAVI AMERIČKOG AMBASADORA: Ne traži Hil da Srbija bude prijatelj Amerike već da budemo neprijatelj Rusije

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin oglasio se povodom izjave ambasadora SAD u Srbiji Kristofera Hila, koji nije hteo da komentariše sankcije SAD NIS-u ali je rekao da je rizik saradnje sa ruskim firmama već dugo dobro poznat.

- Ambasador Hil se nije oglasio kada je predsednik Aleksandar Vučić razgovarao sa predsednikom Donaldom Tampom ali je progovorio čim su pomenute sankcije NIS-u. Tramp nije izbor ambasadora Hila ali sankcije Srbiji jesu njegov izbor. Ambasador Hil brine da li je Ruska Federacija kupila NIS za manje od milijardu ali nije brinuo kada je US Stil kupio železaru Smederevo za jedan dolar a vratio je Srbiji bez Ijednog dolara na računu uz stotine miliona duga. Ako je ambasador Hil zabrinut da Gasprom koristi deo profita za sukob u Ukrajini kako ga to nije brinulo svih ovih godina nego baš sada kada su na ulice izveli svoje agente i sledbenike? Ambasador Hil je uveren da je ruski kapital maligan i za naše društvo i za našu ekonomiju ali je još više uveren da su NATO bombe lekovite i za naše društvo i za našu ekonomiju. Ne traži Hil da Srbija bude prijatelj Amerike već traži da budemo neprijatelj Rusije. Ni jedna generacija Srba nije bila neprijatelj Rusije neće to biti ni ova - rekao je Vulin.

Autor: Aleksandra Aras