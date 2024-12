ĐURIĆ: Srbi moraju da budu jedinstveni pred izbore na KiM, imenovanje Grenela dobro za region

Grčka je vekovni partner i saveznik Srbije, sutra ću boraviti tamo, drago mi je što stoje iza evropske budućnosti Srbije, istakao je ministar Đurić.

Šef srpske diplomatije Marko Đurić rekao je da dostizanje evropskih standarda je stvar strateškog opredeljenja Srbije.

- Mogu da kažem da smo u poslednjih tri meseca ostvarili značajan napredak u pridobijanju evropskih država za to da Srbija treba da ide brže ka EU, naveo je Đurić i najavio da će se to videti i večeras kada se odlučuje o klasteru 3, a i narednih nedelja. Ministar je istakao da želi da se Srbija pita i da sedi ravnopravno za stolom sa članicama EU.

U kom smeru ide srpska spoljna politika na izmaku 2024. godine, šta nam donosi otvaranje Klastera 3, a šta imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika novog američkog predsednika znači za region i za Srbiju, sa kim će se razgovarati u cilju sprečavanja sankcija Naftnoj industriji Srbije?

"Želimo da se Srbija pita. Želimo da Srbija ravnopravno sedi za stolom za kojim se odlučuje o političkim, ekonomskim, bezbednosnim, razvojnim pitanjima EU. Da bismo to ostvarili moramo da prođemo planinu tehno-birokratskih procedura, među kojima je otvaranje klastera - to jest na izgled tehnički, ali suštinski to je politički posao jer morate da ubedite 27 članica", naveo je ministar i dodao da mu je drago da uoči rasprave o Klasteru tri od Grčke stiže snažna podrška integracijama Srbije, a dobio je i informacije i da će baltičk zemlje podržati Srbiju.

"Grčka je vekovni partner i saveznik Srbije, sutra ću boraviti tamo, drago mi je što stoje iza evropske budućnosti Srbije", istakao je ministar Đurić.

Naglasio je da je cilj da se do kraja 2026. godine završe svi poslovi u vezi sa procesom evrointegracija.

"Srbi su stari evropski narod, pripadamo tu i geografski, najveća razmena je sa EU", naveo je Đurić.

O najavljenim sankcijama NIS-u

Govoreći o najavljenim američkim sankcijama NIS-u, šef srpske diplomatije kaže da je naša politika da imamo srpsku stolicu.

"Uspeli smo da sačuvamo prijateljstva i veze i ekonomski da se razvijamo, nastavićemo da se borimo i u ovim teškim uslovima. Kod nas nije gotovo ni zapaženo da je otvoren novi blok u Termo-elektrani "Nikola Tesla". Obnovljivi izvori energije pokazuju da ćemo imati i jeftiniji i bezbedniji nivo snabdevanja, a mi ćemo kao diplomatija nastaviti da dajemo podršku svim sektorima", kaže Đurić.

Ričard Grenel, koji je u prvom Trampovom mandatu bio specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine sada će biti izaslanik predsednika za specijalne misije, odnosno za najvrelije tačke širom sveta.

"On je jedan od predsednikovih ljudi, uživa njegovo poverenje, Tramp ga gleda kao zvezdu u usponu. Tako da ne čudi zašto je za njega napravljen poseban resor. Dobra je vest da se regionom bavi onaj koji region poznaje. Iako imamo različite polazne tačke, imaćemo nekog sa kim želimo da razgovarimo", kaže Đurić.

Izbori na KiM

Osvrnuo se na razgovore u Vašintonu, kaže da je razgovarao sa brojnim zvaničnicima i sa predstavnicima naše dijaspore i da se na taj način lobira za našu zemlju. Dodao je da je posle SAD posetio izložbu u Parizu koja pokazuje lepotu naših manastira na KiM.

Uoči izbora na KiM, Đurić kaže da je više od decenije pokušavano da se Srbi sa KiM okupe u borbi za slobodu, pravdu i demokratiju.

"Srbi treba da govore jednim glasom i da imamo istu agendu. Srpska lista je upravo to", naveo je ministar Đurić. Istakao je da je srpska diplomatija u petoj brzini i da se trudi da širi svoje kontakte. Najavio je održavanje Ambasadorske konferencija. "Bićemo prisutniji svuda da unapređujemo sliku o Srbiji", kaže Đurić i najavio je svoju posetu Narodnoj Republici Kini.

Autor: Aleksandra Aras