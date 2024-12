Ministarka privrede Adrijana Mesarović naglasila je na svom Instagram profilu da opozicija svakim danom smišlja nove razloge za napade na premijera Vučevića, izvlačeći iz konteksta sve što je rekao i najgrublje zloupotrebljavajući njegove reči.

- Smišljaju nova opravdanja za nastavak haosa koji pokušavaju da izrežiraju želeći da otmu državu od naroda, od legitimno izabranih predstavnika vlasti. Nije im dovoljno što je na sajtu Vlade Srbije objavljeno na stotine stranica dokumenata u vezi sa rekonstrukcijom Železničke stanice u Novom Sadu, dokumenata koji oni očigledno ne znaju da pročitaju, pa traže nove razloge kako bi nastavili haos i nasilje na ulicama. Valjda hoće još medijske pažnje da ućare na žrtvama strašne tragedije, i dodatno da uznemire i zbune javnost. To je još jedna sramota tih lešinara! Dok su se oni grejali u svojim salonskim stanovima, predsednik Vučić i premijer Vučević su bili sa porodicama tragično nastradalih, da odaju počast žrtvama i učine sve da pomognu njihovim porodicama u ovim teškim trenucima. Dok su oni pisali nova scenarija za rušenje države, naši predsednik i premijer su radili na najvažnijim životnim pitanjima, na programima daljeg jačanja naše ekonomije, na programima koji će mladima omogućiti da obezbede krov nad glavom, da budu uvaženi i svoji na svome kad završe škole, da mogu lakše da nastave život i rad u svojoj otadžbini. Studentima koji blokiraju fakultete su ispunjeni svi zahtevi. I to je jedina istina! Druga je stvar što se to ovom opozicionim lešinarima to ne sviđa, što su u njima želeli saveznike za rušenje države pa im se plan izjalovio - naglasila je Mesarović i dodala da narod zna ko govori istinu.

Ministarka je ocenila da narod zna koga je birao da ga vodi u još sigurniju i prosperitetniju budućnost, u vremenu globalnih izazova i neizvesnosti i pružila punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i premijeru Milošu Vučeviću.

- Istina je brža od svih njihovih laži! Srbiju neće zaustaviti- zaključila je.



Autor: Aleksandra Aras