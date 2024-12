ĐURIĆ OBJAVIO DOBRE VESTI IZ BRISELA: Naporan rad koji je Srbija uložila konačno daje plodove

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je dobra vest da je Savet ministara EU potpisao pismo u kojem se Srbija poziva da dostavi svoje pregovaračke pozicije za Poglavlja 16 i 19 u okviru klastera 3. Kako je naglasio, Srbija je spremna za dalji napredak na evropskom putu.

- Dobre vesti iz Brisela! Naporan rad koji je Srbija uložila, posebno u poslednja tri meseca, konačno daje plodove. U potpunosti smo spremni za dalji napredak na našem evropskom putu i ​​zahvaljujem se državama članicama EU na priznavanju naših napora i posvećenosti - napisao je Đurić u objavi na društvenoj mreži X.

Good news from #Brussels!



The hard work #Serbia has invested, particularly over the last three months, is finally bearing fruit.



We are fully prepared for further progress on our #European path, and I thank the #EU member states for acknowledging our efforts and commitment.… https://t.co/bjolFI5b6x