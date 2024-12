VUČIĆ NA SEDNICI VLADE: Na Kosovu i Metohiji naš narod vodi tešku borbu za opstanak, Kurtijev režim proglasiće Srbe krivim bez dokaza (VIDEO)

Sednica Vlade održana je u Palati ''Srbija, sednici je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije prisustvuje sednici na poziv premijera Miloša Vučevića.

13:07 - Predsednik Vučić obratio se Vladi rekavši da na Kosovu i Metohiji naš narod vodi tešku borbu za opstanak i očuvanje političkog legitimiteta.

- Na KiM naš narod vodi tešku borbu za opstanak i očuvanje politčkog legitimiteta, i što mogu da vam kažem iz svojih kontakata i obaveštajnih agencija da će na KiM Kurtijev režim proglasiti Srbe krivim bez materijalnih dokaza s jasnim političkim ciljem a smisao je da pokušaju na svaki način da zabrane Srpskoj listi učešće na izborima, rekao je Vučić napominjući da se sve to dešava u poslednjim danima odnosno danima odlaska aktuelne američke administracije - kazao je Vučić.

Kako je rekao, zbog toga je izuzetno važno to što će sutra boraviti u Briselu i reći istinu o dešavanjima na Kosmetu.

Vučić kaže da kada je reč o pristupu evropskoj agendi i evropskim normativima, oni će nam konačno otvoriti klaster krajem januara ili prvim danima februara.

O američkim sankcijama NIS-u

- Ne znam da li je to preokret i ne mogu narodu da govorim da li su to stvari važnije nego što jesu ali neću ni da potcenjujem zato bih voleo da vlada formira tim za sankcije koje će Amerikanci da uvedu NIS-u - kazao je Vučić dodajući da to treba da bude širi tim a na njemu kako je rekao Miloš Vučević.

- Mi sebi ne možemo da dozvolimo da ostanemo bez nafte ili da trošimo rezerve, dodao je Vučić naglasivši da ne bude ostavljeno Bajatoviću da sam pregovara nego da se napravi tim za pregovore s Gaspromom, a da uvek dođe 100 ili 200 miliona koje Vlada mora da plati.

Vučić je zamolio članove Vlade da ubrzaju sve što je moguće oko dobijanja dozvole i fizičkog završetka radova, sve u skladu sa zakonom.

- Neću da se stidim, ako nešto može da bude otvoreno ranije, da građani to mogu da koriste, da otvorimo što je moguće pre Moravski koridor - kazao je Vučić i dodao da su se ljudi žalili na deonice oštećene od kamiona.

Vučić je zamolio sve iz Vlade, rekavši da zna da strah mnogima kalja obraz...

- Mnogi misle da je dovoljno da izdate jedno saopštenje u 10 dana, ljutite se na mene, imam pravo, ovo govorim zbog istorije... Ne zaboravite da na kraju ljudi cene one koji se bore, a ne one koji su dobro prošli - naveo je Vučić.

Poruka ministrima

- Meni je skandalozno da svi ćutite kao zaliveni na izvođenje naše dece iz škola, na pozorište Dadov, ako ne znate pravilnik ja ću vam pročitati a moje pitanje je za vas šta direktori rade, čime se bave, sportom, muzikom... Ili ste se uplašili svoje senke pa ne smete da kažete da je zabranjeno da se maloletna deca bave politkom, studenti mogu da rade šta hoće, punoletni su... Jel neko odgovarao dosad što je zloupotrebio prava i uveo politiku među decu - rekao je Vučić govoreći ministrima.

O listama čekanja za kataraktu, skener, magnet i pomagala Predsednik Vučić je potom govorio šta sve treba da bude dovršeno i otvoreno kad je reč o putnim pravcima a onda se obratio ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru da spremi sve podatke da se vidi koliko je urađeno na temu lista čekanja za kataraktu, skener, magnet i pomagala jer, kako je rekao, državu sve to košta.

Kad je reč o studentima, Vučić je rekao da je vrlo zadovoljan što su svi studentski zahtevi ispunjeni pa nabrojao šta je sve urađeno kad je reč o poboljšanju uslova rada i života akademaca - rekordan broj studenata na budžetu, duplirane stipendije za studente i doktorande, plaćeni odlazak na mastere, digitalizacija, studentske kartice...

- Sva 4 studentska zahteva su ispunjena, sad znamo o čemu se radi a moj predlog je da ništa ne radite, pustite studente da blokiraju svoje fakultete, a ako su ih pustili profesori i dekani što vi da se mešate ali nemojte slučajno ništa da radite nego ih pustite da rade šta hoće a vi radite sve svoje drugo... Punu slobodu imaju, nikada nećemo da dirnemo u autonomiju univerzteta, a policija neće reagovati osim ako ne dođe do grublje povrede bezbednosti... Neka rade šta hoće, dokle hoće, meni je samo žao studenata koji hoće da uče a pašće godinu jer ako se ovo nastavi još, svi padaju godinu, pašće godinu - kazao je Vučić.

Dva glavna zadatka za vladu i ministre

Vučić je rekao da su pred ministrima dva glavna zadatka - borba za investicije i azijska tržišta - Kina, Koreja, Japan. Dodao je i da Vučević treba češće da drži sastanke o BDP a ministru turizma je rekao: "Huseine, vidim da ide dobro".

Resor odbrane: Nastavite dovođenje vojnika, motivišite ih većim primanjima

Vučić je na temu resora odbrane rekao da su primanja visoka, dobra kao i da ima mesta u specijalnim jedinicama

Razgovor sa Putinom

- Moram da razgovaram sa Putinom oko sankcija... Da li ćemo telefonom ili drugačije, videćemo - najavio je Vučić.

"Smanjite putovanja na egzotične destinacije"

Vučić je ministrima poručio a Vučeviću naglasio da obrati pažnju da ministri smanje putovanja na egzotične destinacije jer zaboravljaju da je on prijatelj sa šefovima vlada ili država tih zemalja.

- Radite svoj posao i posvetite se poslu, samo to, pustite političke partije, pustite studente, u to se ne mešajte, a to što nam decu izvode iz škola e u to treba da se mešate - kazao je Vučić dodavši da će imati dovoljno dana za Novu godinu i Božić da se odmore.

- Nadam se da ste me čuli, a studentima se ne mešajte... Vučeviću, da se spremaš za rekonstrukciju vlade od marta do maja, sutra i preksutra sam u Briselu, slava mi je u četvrtak, ili ako imate neku ideju da mi kažete za Brisel - kazao je Vučić.

"Skandalozno je šta rade u lokalnim samoupravama"

Vučić se dotakao i nemara u pojedinim lokalnim samoupravama od kojih su mnoge bez para i samo čekaju kad će da traže od države a da nikad ne vrate. Vučić je pomenuo opštine poput Novog Pazara, Tutina pa rekao da se u pojedinim zapošljavaju čitave porodice zarad glasova a posle nemaju para.

Vučić je kazao da je to skandalozno i da treba da nauče kako da upravljaju finansijama jer su neke u veoma lošem finansijskom stanju.

Dodao je da je obezbeđeno 25 miliona evra za lokalne samouprave.

Ponovio je ministrima "samo hrabro i da se posvete svojim poslovima" te dodao da neće biti nikakvih obojenih revolucija i nikakvih nasilnih upada u institucije vlasti.

Program za stanove izuzetno važan

Vučić je istakao da će se u subotu ili nedelju obratiti sa detaljima programa kojim mladi mogu doći do stana.

- U subotu ili nedelju izaći ćemo s konačnim merama kako će sve to izgledati za stanove za mlade, posle Božića biće spremno za Skupštinu, kad se to završi u Skupštini, od 1. marta možemo da krenemo s kompletnim merama, meni je važno da to bude za ljude od 20 do 35 godina a da produžimo i do 40. godine - kazao je Vučić.

13:00 - Premijer Vučević imao je uvodno obraćanja na početku sednice.

- Za današnji dnevni red predlažem samo jednu tačku, aktuelna situacija - rekao je Vučević koji je zamolio predsednika Vučića da informiše ministre o njegovom sutrašenjem putu u Brisel.

Autor: Pink.rs