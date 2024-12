'Insistirali smo na formiranju ZSO' Petković nakon trilateralnog sastanka: Otklonjena poslednja prepreka u vezi primene Deklaracije o nestalim licima

Prethodno su održani bilateralni sastanci delegacije Beograda koju je predvodio Petković sa Lajčakom, kao i sastanak Lajčaka i delegacije Prištine

Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je večeras, posle nove runde dijaloga na tehničkom nivou u Briselu, da je otklonjena poslednja prepreka na putu primene Deklaracije o nestalim licima.

Petković je kazao da je završena još jedna teška i duga runda dijaloga u Briselu, najverovatnije i poslednja u mandatu Miroslava Lajčaka.

„Kažem najverovatnije poslednja u mandatu Lajčaka kao fascilitatora EU, jer se nikada ne zna kada je reč o Kosovu i Metohiji šta može da nas čeka u narednom periodu. Najverovatnije ovo je bio pozdravni sastanak sa Lajčakom“, objasnio je on.

Kazao je da postignut dogovor oko neophodnog poslednjek koraka kada je reč o nestalim licima.

„Sada je otklonjena poslednja prepreka kada govorimo o primeni Deklaracije o nestalim osobama. Imamo Deklaraciju, Pravilnik o radu i formiraćemo komisiju. Dogovorili zajedničku komisiju koja će pružati podršku Radnoj grupi kojoj že kao i do sada predsedavati Međunarodni komitet Crvenog Krsta. To je za nas posebno važno. Da nije bilo napora s naše strane do dogovora ne bi došlo.Na tome je sve vreme Beograd insistirao, i isticali smo uvek da pitanje nesalih nije političko, već čisto humanitarno pitanje“, podvukao je Petković.

Istakao je da je delegacija Beograda isistirala na važnim pitanjima za Srbe na KiM, kao što su formiranje Zajednice srpskih opština i pitanje deeskalacije.

„Na tome smo snažno insistirali u razgovoru sa predstavnicima EU, kao i posle sa predstavnikom Prištine. Pitao sam Bisljimija u više navrata da li Priština podržava evropski nacrt statuta ZSO. Potrebno je da se dogovoromo oko statuta da bi krenuli u formiranje. Bez ZSO nema ni opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, kazao je on.

Što se deeskalacije tiče podvukao je da mora da prestane progon Srba pre svega sa severa KiM, da prestane teror tzv. Kosovske policije koja se protivpravno nalazi na severu.

Trojni sastanak, u okviru današnje runde dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača, počeo je oko 15 sati.

Prethodno su održani bilateralni sastanci delegacije Beograda koju je predvodio Petković sa Lajčakom, kao i sastanak Lajčaka i delegacije Prištine.

