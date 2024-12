Predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović, pružio iskrenu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću

Boban Đurović, predsednik opštin Vrnjačka Banja, pružio je podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ističući da nije lako stajati u koloni prvi i braniti svoju otadžbinu hrabro, bez izuzetka od velikih sila.

- Nije lako stajati prvi u koloni i braniti svoju otadžbinu hrabro, otvoreno i bez izuzetka. Nija lako suprostavljati se silama moći, ostajati istrajan i dosledan u svojim stavovima, boreći se za mir i prospreritet. Nije lako ostajati imun na pritiske velikih, a da mala leđa to iznesu dostojanstveno na velika vrata. Cenjeni ste Vi, gospodine Predsedniče! Sto je još važnije Vama, naša mala zemlja stekla je veliki ugled. Svi smo mi postali veliki zbog Vas, na nama je da to opravdamo zbog Vas i našeg naroda. Vođa se rađa, vojnici se biraju. Vi ste izabrali nas a naša dužnost je da nastavimo hrabro, još odlučnije da se borimo za našu zemlju. Mi, srpski naprednjaci, ne idemo nazad, samo napred, a to možemo samo sa Vama, gospodine Predsedniče, vi donosite zakon pravednosti, vi ste ga uveli, vi ga sprovodite a naše je da ga sledimo, da sledimo, pre svega Vas, kao vrhovnog vođu našeg naroda. Jer, kako kaze latinska poslovica ” Sine lege autem poena conscientia est” . (Kada nema zakona, kazna je savest)- rekao je Đurović.

Autor: Jovana Nerić