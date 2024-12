Da guramo zemlju napred! Vučić se obratio iz Brisela: Čekaju nas značajni sastanci

Drugog dana posete Briselu predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na samitu Evropska narodna partija - Zapadni Balkan.

Pored toga, Vučić će imati i odvojeni sastanak sa predsednikom Evropske narodne partije Manfredom Veberom, koji je i domaćin ovog skupa.

- Evroposka narodna partija je najveća narodna partija u EP, stranka čija sam član, SNS pripada grupi evropskih narodnih partija i razgovaraćemo danas o svim pitanjima. Biće nekoliko bilaterala, sa potpredsednikom italijanske vlade, Tajanijem - rekao je Vučić za medije.

Verujem da ćemo posle imati priliku da razgovaramo i sa Amerikancima koji ne pripadaju ovom delu, sa Veborom. Gledamo da radimo i još jednom čestitam slavu Svetog Nikolu i da guramo zemlju napred.

- Uvek je važno da čujemo šta je to što oni misle, kako oni doživljavaju budućnost Evrope, šta je to što očekuje od nas i, naravno, mi ćemo izneti našu poziciju to je to - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo na činjenicu da Evropska narodna partija ima najviše poslanika u EP.

To bolje znate nego ja, ja znam da su najveća, a bog zna koliko imaju poslanika ili gde. Imali su i više poslanika u prethodnom mandatu.

