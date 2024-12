Brnabić za Pink: Ljudski mogu da razumem da Vučić kaže da mu je svega dosta, ali to bi politički bilo poguno za Srbiju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je govoreći o navodima medija da će predsednik Aleksandar Vučić podneti ostavku navela da ona to ljudski može da razume.

- Mogla bih da razumem da Vučić čak i razmišlja o tome. Ovi pokušaji destabilizacije, uvek pod nekim izgovorima, a cilj je isti - slabljenje i destabilizacija Srbije, traju poslednjih 10 godina, od 2014. godine kada je postao predsednik vlade, a u intenzivnoj meri od 2017. kada je postao predsednik republike - rekla je Brnabić za Pink i dodala:

Tada su i ovi u zemlji kojima se ne sviđa takva Srbija, koja je samostalna i nezavisna i ekonomski prosperitetna, koja doživljava uspehe kakve nismo videli u istoriji, kao i mnogi u inostranstvu kojima smeta naša spoljna politika, nezavisna i samostalna politika. Nakon tih izbora 2017. godine su shvatili kakvo poverenje uživa Vučić u narodu

Kako je navela, tada kreću jedna ili druga vrsta protesta svake godine.

- Druga stvar je što kreće do sada u istoriji svetske politike nezabeležena mržnja prema jednom čoveku - Aleksandru Vučiću, kojoj su izloženi svi članovi njegove porodice, od najmlađeg sina Vukana do njegovih roditelja. Prvo su bili fokusirani na brata Andreja i sina Danila, ali se krug širio...- rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, Vučić nema slobodne vikende, ne ide na odmor, ne slavi sa porodicom, već je opet Srbiju stavio na prvo mesto.

- On je i ovu slavu tamo i mogu da čovek ljudski kaže da mi je svega dosta. Jeste li svi pametniji, znate bolje, imate viziju, posebno iz opozicije? Pa evo izvolite, uzradite vi to. Ja to ljudski razume, ali politički mislim da bi to bilo pogubno za Srbiju - zaključila je Brnabić.

Autor: Snežana Milovanov