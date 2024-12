BEZ ZSO NEMA NORMALNOG ŽIVOTA ZA SRBE NA KIM! Petković: To pitanje sam 5 puta postavio Bisljimiju, svaki put je ćutao

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Priština tokom poslednje runde dijaloga u Briselu jasno pokazala da ne želi Zajednicu srpskih opština, a bez nje nema normalnog života za Srbe na KiM.

Petković je kazao da je glavnog pregovarača Prištine Besnika Bisljimija pet puta pitao da li prihvata Evropski nacrt ZSO.

„Tražio sam da hitno prestane progon srpskog naroda na severu KiM. Stvaraju se loši uslovi života, govorili smo i o pitanjima energetike, telekomunikacija i slobode kretanja. Postavio sam pitanje Bisljimiju da li prihvata evropski nacrt ZSO, ali je Bisljimi ćutao. Pet puta sam mu postavio to pitanje da bi se videlo da Bisljimi ćuti jer oni ne žele da prihvate ZSO, a bez toga nema normalnog života Srba na Kosovu“, rekao je Petković za Javni servis.

Budući da Specijalnom izaslaniku Miroslavu Lajčaku u januaru ističe mandat, Petković kaže da očekuje da neko drugi bude izabran na tu funkciju.

„Nadam se da ćemo imati novo ime i čoveka koji će se time baviti. Pitali ste me da li je oživeo dijalog, za nas on nikad nije ni prestao. Problem je što Priština ne želi da razgovara i na terenu gazi Briselski sporazum i sve ostale sporazume. Smeju se međunarodnoj zajednici i svima koji učestvuju u dijalogu. Ali, nadam se boljim vremenima. Bolje je hiljadu dana pregovarati, nego jedan dan ratovati“, naglasio je Petković.

Tokom dijaloga je dogovoreno i formiranje komisije za nestala lica što mnogi vide kao pomak, a Petković kaže da je to poslednji korak i da sada dolazi do konkretnog rada.

„To je zasluga Beograda. Pre godinu dana usvojili smo Visoku deklaraciju o nestalima i podržali radnu grupu koja je glavni mehanizam za rad u tom polju i pod pokroviteljstvom je UN i Crvenog krsta. Do sada su otkrili 1.800 nestalih i nadamo se da ćemo naći još 1.500 nestalih. Priština želi da monopolizuje to pitanje, beži od te teme, neće da otvori arhive OVK i neće da krene sa iskopavanjima na još devet lokacija, a sva mesta koja je Priština tražila da budu istražena su i istražena. Cilj nam je da porodice nestalih nađu svoj mir. Sve te porodice imaju jedan cilj, a to je da dostojno sahrane svoje najmilije i da pravda bude zadovoljena. Nadam se da će polovinom januara biti osnovana zajednička komisija“, kazao je Petković.

Kada je u pitanju predizborna kampanja na KiM, direktor Kancelarije za KiM kaže da je važno da Srbi budu jedinstveni.

„Beograd je podržao Srpsku listu, za nas je pobeda Srpske liste pobeda srpskog naroda na Kosovu. Srpska lista je jedini legitimni predstavnik Srba na Kosovu i jako je važno da osvoji svih deset mandata kako bi bila brana za Kurtija da usvoji neke zakone. Rašić se juče nije usprotivio odluci za formiranje Muzeja za genocid što pokazuje da Rašić radi samo u svom interesu i interesu Kurtija. Zato je važno da Srpska lista pobedi. Pobeda Srpske liste je otpor svemu što Kurti čini srpskom narodu. Bilo je 550 incidenata ove godine, a Srpska lista ustaje protiv toga, poziva sve Srbe da izađu i stanu uz njih, pokažu jedinstvo. Beograd će uvek biti uz njih i podržavati ih“, istakao je Petković.

Kako je naglasio, od izuzetnog mu je značaja to što je predsednik Vučić predstavljao Srbiju na Samitu lidera EU i Zapadnog Balakana kako bi potvrdio poziciju Beograda i odgovorio na lažne optužbe pojedinaca.

„Čuli ste predsednika koji je rekao da će za koji dan krenuti prva tranša iz Plana rasta i da će se krajem januara ili početkom februara otvoriti klaster 3. Priština je, pak, bila veoma nezadovoljna jučerašnjim sastankom. Predstavnica Prištine napala je EU i njene članice jer nisu uklonili sankcije Kosovu. Mi činimo sve što je do nas da sačuvamo mir i bezbednost. Nastavljamo da se borimo i to je naša politika za koju dajemo sve, kako bi poboljšali životni standard građana“, rekao je Petković.

Autor: Snežana Milovanov