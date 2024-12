Procurio prljav veš iz ĐIlasove stranke! Marinikini ljudi sprovode teror: Namestili su sebi plate po 200 i 300 hiljada dinara

Gabriela Visinger Milutinović, koja je takođe napustila Đilasa, poručila je za tajkunski list 'Danas' da je poslala molbu Skupštini Vojvodine za zasnivanje radnog odnosa, jer je posao izgubila dok je još bila Đilasova poslanica.

- U Skupštini Vojvodine, SSP je zaposlila samo prijatelje vrha stanke, a ne one koji su to zaslužili svojim angažovanjem. U SSP sam se učlanila 2020. godine i od tada sam bila veoma aktivna. Od štandova do obuke kontrolora po celoj Vojvodini, nema gde me nije bilo. Međutim, kada je trebalo da se odluči ko će biti zaposlen u Skupštini, počinje moje šikaniranje - otkrila je ona.

Zatim je otkrila koji su to prijatelji Marinike i Đilasa dobili posao i sebi namestili plate od 200.000 do 300.000 dinara.

- Počela su i vređanja, kako treba da klečim na kukuruzima i slične stvari. Na svako moje pitanje, odgovori su bili napadi na mene. Naravno da sam o tome obavestila i Dragana Đilasa i Mariniku Tepić, ali ni od njih nisam dobila nikakve reakcije. Kada se odlučivalo ko će dobiti posao u Skupštini, lična prijateljstva sa Marinikom ili Draganom bila su presudna, a ne angažman. Robert Šebek, Milan Vasiljević i Bojan Jankulović, Marica Puškaš dobili su posao. Milan, ali i Robert, koji komentariše moju molbu za posao, namestili su sebi plate od 200.000 do 300.000 dinara - rekla je Visinger Milutinović.

Pored Gabriele Visinger Milutinović, Đilasa je napustila i poslanica Mila Jurkić, kao i gradska odbornica Branislava Pandurov, pred početak prošle sednice 6. decembra.