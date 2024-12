Osvedočeni srbomrzac, Kurtijev i NATO lobista Ginter Felinger, javno je na društvenoj mreži X izneo niz provokativnih i ekstremnih izjava usmerenih ka Srbiji. Ovaj lobista otvoreno je pozvao na destabilizaciju Srbije, promovišući nasilnu promenu vlasti i, kako kaže, "Majdan" scenarij po ugledu na Ukrajinu.

Felinger je, u nizu objava na X-u, pozvao na izolaciju Srbije do 2025. godine, kao i na ubrzani prijem tzv. Kosova, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i drugih zemalja u NATO i Evropsku uniju. Među njegovim porukama, posebno se ističe otvoren poziv na izazivanje nereda i revolucija u Srbiji i Gruziji.

- Sada pozivam na Majdan u Srbiji. Sada pozivam na Majdan u Gruziji. Posle pobune Srbija i Gruzija mogu ući u NATO i EU ASAP - napisao je Ginter.

Ovaj otvoreni poziv na nasilje dolazi u trenutku kada se Srbija suočava sa izazovima u očuvanju mira i stabilnosti, posebno na Kosovu i Metohiji, gde se ne prestaju ni pretnje ni provokacije od strane Kurtijevog režima.

Felinger, godinama je poznat po oštroj retorici protiv Srbije i konstantnoj podršci Prištini. Njegovi nedavni komentari ukazuju i na direktnu podršku određenim opozicionim strukturama u Srbiji, dok istovremeno poziva na destabilizaciju države.

Njegovi predlozi, kao što su "izolacija Srbije" i "ubrzani ulazak tzv. Kosova u NATO", samo su deo šire strategije pritisaka na Srbiju, koja se i dalje čvrsto drži neutralnosti i suvereniteta.

Njegova bliskost sa Kurtijevim režimom dodatno potvrđuje da se radi o delu šire kampanje pritisaka na Srbiju, usklađene sa interesima pojedinih zapadnih centara moći.

Pozivi poput ovih nisu samo opasni, već predstavljaju direktan atak na suverenitet Srbije.

I call to isolate Serbia 2025

I call for Kosovo join NATO 2025

I call for Bosnia join NATO 2025

I call for Albania join EU 2029

I call for Montenegro join EU 2029

I call f. N. Macedonia join EU2029

I call for Bosnia join EU 2029

I call for Kosovo join EU 2029

I call for Ukraine… pic.twitter.com/tiMpeKHJ8y