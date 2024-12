UDRUŽENJE CF SRBIJA UPUTILA PISMO PODRŠKE VUČIĆU: Više nismo građani drugog reda, nećemo da pokleknemo pred izdajnicima srpskog roda

Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije uputilo je pismo podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Obraćamo Vam se u ime Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije, koja je najčešća retka bolest u Srbiji. Saopštenje medija, u kome se navodi Vaša ostavka, vrlo je uznemirilo naše pacijente i roditelje. Juče smo primili preko hiljadu poruka, poziva, mejlova, što od pacijenata, njihovih roditelja, ali u šipe porodice. Iskazali su veliki etrah i paniku, jer su svesni da ste Vi jedini garant i personifikacija razvoja podrške obolelima od retkih bolesti i njihovim porodicama. Ono što je nas navelo da Vam uputimo molbu jeste i poziv jednog dečaka, koji je bio u vrlo teškom zdravstvenom stanju, a kome je inovativna terapija promenila život u korenu i on je sada zdravo dete. To dete nas je podsetilo na mnoge stvari, ali i da ste mu ove godine (kao i ostaloj deci sa retkim bolestima) dali zlatan dukat i time mu poručili da je on Vaš heroj. Zajedno ste pobedili njegovu bolest, kao i svih njegovih saboraca. To dete nas je podsetilo na perod pre 2012. godine kada su pacijenti sa cističnom fibrozom umirali, ali i sa drugim retktm bolestima, na period kada nisu imali ni osnovnu negu. Podsetio nas je i ia period kada su se pacijenti sa retkim bolestima tretirali kao građani drugog reda, onda kada nam je rečeno da smo mi samo teret države- navodi se u pismu.

- Danas, kada naša pacijentkinja koja je bila životno ugrožena, na svet donosi zdravo dete, danas kada su naša deca zdrava, danas kada naše porodice više nisu same. Danas, stotine hiljada porodica, čvrsto, u jednoj koloni stoji iza Vas, te porodice nehe da pokleknu pod uticajem onih kojima ni Srbija, ni naša bolesna deca nisu svetinja, nećemo da pokleknemo pred izdajnicima srpskog roda koji se finansiraju od strane zapada i Aljbina Kurtija- napisali su oni.

- Predsedniče, još jednom Vas molimo da nas ne ostavljate same, stotinu hiljada nas stoji iza Vas, baš onako kako Vi stojite iza naše dece. Mi ne želimo ponovo da budemo građani drugog reda i zato Srbija ne sme da stane!- zaključili su iz Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom.

Autor: Jovana Nerić