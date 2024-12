'ON JE NASILNIK I BATINAŠ, POKAZAO JE KAKVU SRBIJU ŽELI' Ana Brnabić se obratila povodom jezivog NAPADA Dragana Đilasa nad mladim aktivistama SNS-a

Sinoć je povratnik u izvršenju dela nasilja, tajkun Dragan Đilas, zajedno sa ličnim obezbeđenjem napao mlade ljude, clanove SNS koji su obavljali uobičajene stranačke aktivnosti, lepili plakate.

Dragan Đjilas im je prisao zajedno sa licnim obezbedjenjem i napao ih fizički, odgurujući ih prvo, a zatik i udarajući.

Aktivisti su pokušali Đilasu da objasne mirnim tonom da su to samo plakati, baš kao i plakati koje njegova stranka lepi čak i po univerzitetima, gradskim skupštinama i tako dalje, ali je Đilas, u očiglednoj nameri da izazove incident, ponavljao "Pi*ka vam bre materina vaša protiv mene se ne lepe plakati"! A zatim je nastavio da pripadnikom obezbeđenja da gura i udara omladince koji su morali da se zaštite od fizičkih napada.

Ana Brnabić, predsednica skupštine, obratila se ovim povodom na vandrednoj konferenciji za medije.

- Mislili su da će legitimno izabran predsednik Srbije Aleksandar Vučić da se uplaši svih njegovih pretnji. On to nije uradio, nastavio je da radi i da se bori za ovu Srbiju i sve građane. Tu nemoć i nervozu su pokazali sinoć. Đilas je u ranim jutarnjim časovima, sa svojim telohraniteljem, stao svojim skupocenim džipom, i napao mlade ljude koji su tek napunili 18 godina. Da se fizički obračuna sa njima! Samo zato što mu se nešto što su oni lepili nije svidelo. Tu je pokazao da je najveći nasilnik i najveći batinaš među njima -rekla je Brnabić i dodala:

- Prišao je sinoć, psovao i udarao mlade aktiviste SNS-a, koji su samo stajali i nisu prišli Draganu Đilasu. Ovo danas pokazuje ko je nasilnik, ko je batinaš i ko kakvu Srbiju želi. Jasno je da sada vidimo ko stoji iza svog nasilja na ulicama i ko želi građanski rat. većinska i pristojna Srbija ne želi ni mržnu ni nasilje na ulicama -rekla je Brnabić.

Brnabić podseća da Đilas ima bogatu istoriju nasilja, te da mu ovo nije prvi put.

- U skupocenom džipu je krstario da vidi ko se drznuo da kaže da je on lopov. Iako cela Srbija zna da je on lopov. Potpuno je u redu da se piše Vučiću-ubico, Vučiću-pederu, da se snimaju snimci... To je u redu, to je demokratija? Ali ne sme mladi čovek da kaže Đilase lopove, pošto će Đilas da dođe u svom džipu, i sam će da se obračunava sa njima i da ih bije -rekla je Brnabić.

Brnabić je pokazala i službenu belešku policije u kojoj bivša supruga Dragana Đilasa ga optužuje za nasilje dok je bila u drugom stanju.

- To je prijava nasilja u porodici, od strane tadašnje supruge Dragana Đilasa, koji je tukao i maltretirao nju, dok je bila u drugom stanju, i tukao i njenog oca pred njom. O takvom čoveku se radi. Verovatno su oni bili nasilnici koji su sami glavom naleteli na njegovu pesnicu. To je čovek kog je cela Srbija videla da psuje majku i vređa najbrutalnije studente na Terazijama, koji se ne slažu sa njim. Ti studenti tada nisu bili studenti SNS, već druge opozicione stranke. Ali nisu bili za njega, pa se i sa njima fizički obračunavao -rekla je Brnabić i dodala:

- Dragan Đilas je nasilnik i batinaš, što je i ovoga jutra potvrdio. Ja se solidarišem sa tim mladim ljudima i kažem Dragane lopove, da li ćeš i sada da dođeš i mene da biješ? -rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić