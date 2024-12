Pušten u rad sistem elektronskih kapija na aerodromu 'Nikola Tesla' Dačić: Pasoška kontrola će trajati najviše 15 sekundi

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas puštanju u rad sistema elektronskih kapija (E-gate) na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ i istakao da je reč o sistemu kojim će se vreme potrebno za pasošku kontrolu skratiti na najviše 12 do 15 sekundi.

„Ovo je jedan veoma značajan dan i za Ministarstvo unutrašnjih poslova i za aerodrom, ali rekao bih i za celu Srbiju i građane Srbije, zato što se danas praktično pušta u rad sistem i-gejtova, odnosno automatskog prolaza putem čitača biometrijskih podataka, tako da se time naša zemlja svrstava u red najrazvijenijih u tehnološkom smislu zemalja i aerodroma“, rekao je ministar Dačić.

Dačić je objasnio da će se puštanjem u rad elektronskih kapija skratiti vreme koje je putnicima potrebno za pasošku kontrolu.

„U ovom trenutku, čitav taj proces pokazivanja pasoša i prolaska bi trajao u proseku 12 sekundi. Kada to uporedite sa dosadašnjim stalnim primedbama da to dugo traje, nadam se da će to biti od velike koristi za građane“, naglasio je ministar Dačić i objasnio da će ovaj sistem zasad moći da koriste samo punoletni državljani Srbije koji državnu granicu prelaze sa pasošem, „sa tendencijom da u narednom periodu važi i za pasoše stranih država“.

Ministar je rekao da je ovo jedna revolucionarna stvar na kojoj je insistirao i predsednik Republike Aleksandar Vučić i da je sistem uvođen u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i celom Vladom Srbije.

Kako je objasnio, putnik sve sam radi, stavlja biometrijski pasoš, učitava se da li je pasoš u redu, a na drugim vratima očitava se da li ima nekih problema sa prolaskom ili ne, što sve traje od 12 do 15 sekundi.

„Ovo je još jedan pokazatelj modernizacije u radu sa građanima, odnosno stepena razvoja Srbije, dokle smo stigli u razvoju elektronske uprave i pružanja elektronskih usluga građanima u svakom segmentu, a u ovom slučaju u pasoškoj kontroli na našem aerodromu“, zaključio je Dačić.

Autor: Snežana Milovanov