Jovanov: Đilas širi agresiju i laži

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, Milenko Jovanov istakao je da Drgana Đilas nije u stanju da se kontroliše, da kontroliše sopstveni bes, komentarišući Đilasov napad na omladinu Srpske napredne stranke.

-Dragan Đilas ima najveći problem sa samim sobom, i to iz dva razloga. Prvo, on danas ceo dan pokušava sam sebe da demantuje. Dakle, on danas ceo dan pokušava da nam obajsni da ono što je sam objavio, dakle video klip koji smo svi imali prilike da vidimo kako sa grupom ljudi dolazi i napada aktiviste Srpske napredne stranke, da sve to nije tačno, nego je tačno to što nam on priča. Dakle, da ne verujemo sopstvenim očima, nego da verujemo njegovim rečima. Dragan Đilas nije uspeo u tome da sam sebe demantuje, Dragan Đilas nije uspeo nikoga da ubedi da veruje njegovim rečima, a ne sopstvenim očima- jasan je Jovanov.

