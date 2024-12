BORIĆU SE DA NIKADA NE DOĐU NA VLAST JER BI RAZORILI ZEMLJU! Vučić uveren u ispravnost politike koju vodi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras saučešće porodici stradalog deteta u napadu u Hrvatskoj.

- Nadam se da će ostali uspeti da se oporave. Takođe, saučešće porodicama stradalih i u Nemačkoj, očekuje se da će saldo mrtvih biti veći. Teško je objasniti ovo što se danas dogodilo u Hrvatskoj, kao i kod nas u Ribnikaru - rekao je Vučić za Hepi televiziji.

Na pitanje kako se u Hrvatskoj nije formirao politički pokret nakon ubistva deteta, on kaže da tamo nije na delu strani faktor.

- Danas su se osim ovih užasnih događanja, dogodile su se i loše stvari - potpis ukrajinskog premijera koji je rekao da od 7 sati ujutru 1. januara više neće teći gas kroz Ukrajinu. Time su pogođene Slovačka i Austrija. Slovačka je u najtežoj situaciji. Kako ja nezvanično saznajem, u ponedeljak će Fico ići kod Putina kao lider zemlje EU, što će ne moram da kažem kakvu reakciju imati kod drugih lidera, i time se stvari dodatno komplikuju.

- Mi ne kasnimo ni dan, sve obaveze isplaćujemo. Najbolje je kada nemate dugove i ni od koga ne zavisite. Plašim se samo da svet ide u gorem smeru. Na sednici Vlade sam govorio i o bruto domaćem proizvodu da bi i dalje bili najbrže rastuća ekonomija. Ali neke stvari nikada do kraja ne možete da predvidite.

- Mene su kineski prijatelji obavestili o organizovanju obojene revolucije u Srbiji, precizno mi rekli kako je kod njih bilo. Srbija je vrlo uspešna zemlja, druga najbrže rastuća ekonomija, prva je Malta, veoma mala zemlja, pa ne mogu brojevi ni da se sagledavaju na taj način. Približavamo se onima što su bili ispred nas. Sad ću vam reći nekoliko trikova kojima se služe razni. Postoje i grupe za pritisak, ali nigde u njihovim zemljama. Znate li gde negde predsednika zemlje svakoga dana nazivaju kretenom, Hitlerom, nepomenikom, ludakom, ubicom - naveo je Vučić

- Kada vodite specijalni rat protiv jedne zemlje, imate čoveka koji je i gromobran i kišobran, onda radite tri stvari: prva je kriminalizacija moje porodice, govorili su da mi otac nije otac. Ne zaboravite da sam ubio Olivera Ivanovića, takođe i Cvijana. Još sam ja tu neke ubio, samo nisam bio sasvim siguran da jesam. Ne zaboravite da sam tri godine bio najveći narko diler i proizvođač droge u Jovanjici. Jedno veče su rekli to nema veze sa mnom, a onda odjednom više nema ni izvini. To nije lako izdržati. I moje trajanje ima i fizički i svaki drugi kraj. Nije pitanje da li je meni svega dosta, pitanje je možete li vi ili ne možete. Ne zaboravite da ćemo sledeće godine imati prosečnu platu više od 1000 evra. Imate u Beogradu tri opštine sa prosečnom platom od 3 stotine evra.

Što se tiče mog odlaska otići ću kada budem sam procenio da li će to biti za mesec, dva tri ili godinu - biće moj izbor, ali ne u trenutku kada je zemlja pritisnuta na ovakav način. I ne zbog toga što sam se bilo koga uplašio i ne zbog toga što ću narod ili zemlju ostaviti na cedilu. I nemam gde da odem, za razliku od njih koji su zemlju uništili. Ko je mogao da zamisli da će Srbija od najbednije ekonomije Balkana, a malo smo bili ispred Albanije, ali iza Crne Gore, iza BiH, a sada smo ispred i to dosta. A što to neko da voli?

Vučić je komentarisao i blokade u Srbiji i istakao da je mahnuo studentima okupljenima ispred Predsedništva tokom konferencije za medije, dodajući da su to ljudi koje treba saslušati, a pošto su svi zahtevi ispunjeni, da treba čuti šta dalje žele.

- Što se blokada tiče, to je sad pitanje "neću ja da se sklonim prvi, neću ja drugi". Sad je revolucija u toku, uskoro revolucija neće baš da bude u toku. Kad se postavi pitanje računa za stanove, ispitne prijave, januarski rok, videćemo ko će koga da okrivi. I tu nisu deca kriva, žao mi je što su neki profesori i dekani zloupotrebili svoju poziciju. Stidim se i ja nekih od njih. Njihovo je da odluče šta će sa svojim životima. Sutra ću detaljno izneti nove mere. Ono što je suštinski je da niko ne može da vam oduzme znanje i to je jedino što se računa.

O napadu Dragana Đilasa na mlade Srpske napredne stranke predsednik je rekao:

- Slušao sam Luku danas. Najveća krivica je na onome ko je zazivao i pokazivao mržnju, želju za sukobom ,nasrtao na mlade ljude, ubedljivo najveća. Ima krivice i na drugoj strani, zato nisam žurio pred rudu. Mene društvene mreže ne zovu da reagujem na sve što nekome padne na pamet. Trudim se da budem pravičan i odgovaran.

Na moje radno mesto neko je došao, probio restriktivni protstor, pozvao na nezakoniti skup, okružili Predsedništvo uz sve mnere ugrožavanja bezbednosti i ustavom zagarntovane slobode kretanja, to je mnogo teže delo nego inače. Kakva je bila moja reakcija? Da ih vređam ,da se tučem, da izvučem Kobre da ih razbacamo? Nikome nije palo na pamet, pokazao sam poštovanje prema njima, ispunio zahteve. A onda su sa protivzakonitog skupa, gde nijednom uvredom nisam odgovorio, a onda su posle rekli nismo tebe ništa pitali. Što ste došli onda kod mene? Što ste došli da zviždite? Što ne zviždite tužiocima, oni su morali da vam daju papire. Više niko živ ne zna šta su zahtevi, niti postoje zahtevi. Ne mogu da kažu da hoće da sruše Vučića, ali bilo bi im dobro da se to desi. Pojaviće se negde 500 miliona pa će da se desi. Neće.

- Problem je sinoć u tome da nek iljudi imaju pravo da misle da hoće da rade šta hoće i provode nasilje bez ikakve odgovornosti. Problem sa druge strane je bio taj što je Luka hteo oda zaštiti klince, reč je o divnom momku. Nije hteo da ih bije, reč je o momku koji je fin, vaspitan, divan, koji ima bokserske veštine i to bi on rešio za tri sekunde. Nego nije hteo da to rešava na taj način. Sam oje hte oda zaštiti svoje klince iz odbora. To im zameram , šta imate da lepite plakate na te lepe zgrade, da ih ružite? Kad vidiš da neko traži sukob, kao Đilas sinoć, slobodno se skloni. Sve je bil orežirano i pripremljeno, hteo je da rastera naprednjake. Luka je to morao da uradi, ne ti momci. Luki to zameram kao mom drugu i bratu, on je morao da se povuče i pobegne, pokaži narodu da je on budala, pomeri se. Samo ne ulazi u sukobe. Luka kao iskusan momak morao je to da vidi i da se skloni. Pusti, nek se hvali da je on jak. Ne znači da se plašimo, samo se skloni.

Predsednik je zamolio premijera Miloša Vučevića da ništa ne rade narednih dana, osim SNS skupova po opštinama i gradovima, ali da ne ulaze u konflikt.

- Nije pitanje šta neko traži, vi morate da vodite zemlju. Mi ne smemo da dozvolimo u Srbiji to da se događa, to ne smemo da pustimo. Znam ja da je danas, kad je ohladio glavu, Đilas rekao "napravio sam glupost, pusti da vadim šta mogu". Nije on glup. Zna on kakvu je glupost napravio.

Vezano za problem sa sankcijama oko nafte, predsednik Vučić je podsetio na reči premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da ne misli da je dobra ideja da Srbi ostanu bez nafte.

- Njihova namera je da napakoste Rusiji. Mi smo kolateralna šteta. Ja moram da se bavim Srbijom, da obezbedimo naftu narodu, neće biti lako. U ponedeljak će nam biti nešto jasnije, kada oni budu razgovarali sa stancima. Očekujem tu negde oko 1. januara, dan gore-dole, u tom okviru, da se zna šta će biti - rekao je Vučić.

On je dodao da bi voleo da Amerikanci ne donesu takvu odluku, ali da je dobio zvaničnu potvrdu da će sankcija biti.

U vezi sa promenom američke administracije, Vučić kaže da očekuje mnogo toga, ali u jednom drugom smislu.

- Ja sam govorio da očekujem da će Tramp ići snažno protiv EU, i njegova poruka je da imaju veliki spoljnotrgovinski deficit ka Evropi, da ih vojno štite, izdržavaju, podržavaju, štite, to mora da se promeni, ili ulažite u NATO, ili idu tarife i to je to.

- I danas je Tramp ponovio baš ovo što sam rekao da će da se desi. Ja mnogo očekujem, i ne krijem da se tome radujem, mislim da i Ilon Mask tu puno rizikuje, to je program gde će oni da smanje davanja za različite NVO, kojima se upravlja krizama u svetu, ruše vlade po svetu, formalno služe za uvećavanje kapaciteta vladavine prava i sve drugo. Imaju i dobrih strana, ako tu budu skresali u značajnoj meri budžete, Mask, Tramp, Ramasvami će ući u istoriju kao spasioci sveta.

- Nervoza je u celom svetu, ne samo kod nas, u Crnoj Gori, Albaniji, evo pogledajte za koliko dana je pala Nemačka vlada, pa događanja sa Asadom. To je sada svuda tako. Da nisam izgradio gasovod, mi danas ne bi imali gasa. Nema više gasa iz Ukrajine. A bilo je ludi Vučić. Putevi, pruge, prekosutra otvaram auto-put. Novih 30 km do Vrnjačke Banje. Baš me briga, ja sam taj majčin sin od moje majke Angeline, pa sam se evo usudio. I sve ću to da uradim zato što sam uveren u ispravnost politike koju vodim.

- Neće više niko ništa da potpisuje. 58 ih je poginulo u Grčkoj na železničkoj stanici, izginula deca, studenti. Jel neko rekao da je Kirjakos ubica? Jel neko rekao Grčka mora da stane, pa nije. Niko ni večeras nije rekao Hvratska mora da stane. Vi zaboravljate spoljni uticaj, hiljadu puta to govorim, nemojte da zaboravite. Ničega ne bi bilo da nema grupa za pritisak, zbog suštinske politike Srbije. Biće stotine nesreća, 11 ljudi je poginulo u Nemačkoj. Da li su mogli to da obezbede, verotvatno. Sad je kao neko kriv, nije niko kriv. Kako da se odbraniš od terorsite, koji je hteo dau bije ljude? Ušao psihopata 100 na sat.

- Strane interese razumem, ali ovi domaći, oni su opljačkali zemlju, sada vide da smo napravili uspešnu zemlju, da ima mnogo novca da opljačkaju, bore se za blagajnu koja je puna. Sve i da dođu na vlast, a mislim da neće i boriću se da ne dođu jer bi uništili zemlju. A kako mislite da vladate? Tako što će doći da vam blokiraju puteve i pruge, kako ćete ih skloniti kad ste vi to uveli kao princip rada? Tajna ekonomskog uspeha je u stabilnosti.

- Pogledajte kako sve funkcioniše. Uništili su i dokaze kod kanala Ibar-Lepenac. Kontaminirali su lice mesta i nije mogao da se obavi uređaj, pre nego što su došli. Znali su da mora da se uništi srpski put ka Evropi i da se uđe u sukob sa NATO. Sećate se reakcije Rota, Šidera. Pošteni poljoprivrednici znaju sve. Ministarstvo poljoprivrede je imalo gotovo 4 puta manji budžet u milionima evra 361 milion evra danas realnih milijardu i 300 miliona. Bez refakcije za gorivo milijardu milijardu 184 miliona evra. Moj drug Kokanović sve priznao i rekao ''nama je dobro'' od 2015., 2016. godine to kad je Vučić preuzeo.

Napadali su za Putina, napadali su za sve druge, šta god da uradite nije dovoljno dobro. Kad god im se učini da će Srbija da krene oštrije ka Evropi, oni pričaju o Putinu. Sad sam s Putina prešao na Trampovog čoveka. Koliko je to sve glupo, ograničeno i sumanuto - prokomentarisao je Vučić.

O dijalogu sa Kosovom, Vučić kaže da oni ne žele da razgovaraju.

- Zato sam rekao, i držim do toga, to se neće dogoditi. Turci tu rade posao koji je suprotan povelji UN, ja sam na to upozorio Erdogana u Njujorku, ali oni nastavljaju, oni su velika sila a mi mala.

- Strah ljudima neretko kalja obraz. Ovi najbliži saradnici znaju da se ja ne predajem. Moji saborci, drugari, od Miloše, do Luke, Darka, Ane, Siniše, svi ti ljudi znaju, Irene, svi oni znaju kako stavri stvarno stoje. Nekada je bila čast pobediti Dragoljuba Mićunovića, Boru Pekića.

O opoziciji

O radnoj nedelji

- Zato imamo najbrži rast, ne pada mi napamet da gajim kulturu nerada - rekao je Vučić.

- Mene napala ova Đilasova nastavnica, sramota me je što je nastavnica, što treba da bude ministar prosvete po nalogu Nataše Kadić. Dakle, ona kaže Vučić bi da nam deca rade sa 15 godina — pa da, od Šimona Pereza sam naučio... u Evropi zdravu ekonomiju će da imaju samo oni koji imaju dualno obrazovanje - istakao je.

O protestima u vreme virusa Korona predsednik je rekao:

- Mnogo nam je života Korona odnela, za koju su budale govorile da ne postoji. Nama su najagresivnije demonstracije održana za vreme Kovida.

- To je bio jedan od najluđih i najglupljih protesta - rekao je Vučić.

O gradaciji protesta u Srbiji, predsednik kaže:

- Suština je u nečemu drugom, hoćete li i možete li da razumete ko to organizuje. Hoću da se zahvalim ljudima u Srbiji, svima vama dragi građani. Moramo da čuvamo i našu decu, naše studente, moramo d ačuvamo i sve druge naše ljude koji drugačije misle... Hoću da čestitam penzionirama za deset dana dobićete prve uvećane penzije od 11 osto. Sa vama imamo ogromnu snagu i znamo da je imamo i ne moramo da je potvrćujemo svakog dana. Srbiju nikome nećemo dati, sačuvaćemo je i odbraniti - reako je Vučić.

Na kraju predsednik Srbije je rekao:

