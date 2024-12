Njih dvoje važili su za jedan od najskladnijih parova, međutim kada je prede godine odjeknula vest da je među supružnicima došlo do ozbiljnijeg sukoba, mnogi su ostali iznenađeni

Čedomir Jovanović je tačno 25 godina uživao u braku sa Jelenom Jovanović, ćerkom uglednog beogradskog pedijatra. Njih dvoje važili su za jedan od najskladnijih parova, međutim kada je pre dve godine odjeknula vest da je među supružnicima došlo do ozbiljnijeg sukoba, mnogi su ostali iznenađeni.

Ipak, partneri koji iz braka imaju četvoro dece uspeli su da prevaziđu sve izazove i nesuglasice, sve do februara ove godine kada je Jovanović podneo zahtev za razvod braka.

Ljubavi je kumovala supruga pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, Ružica koja je u Jeleni prepoznala pravu ženu za Čedu, još dok je ona bila devojčica. Kako je došlo do njihovog poznanstva političar je detaljnije ispričao jednom prilikom:

- Jelenini roditelji bili su vrlo bliski sa Zoranom i Ružicom Đinđić. Kada je Jelena imala 13‒14 godina, Ružica je imala običaj da mi, kada se sretnemo, kaže da treba da je upoznam i da će ona za koju godinu biti super devojka. Govorila mi je: "Nemoj da gubiš vreme sa tim tvojim curama po Beogradu". Jelena je osam godina mlađa od mene. Pre nego što je došlo do fatalnog susreta nekoliko puta smo se sreli u stranci, ništa posebno. Posle preuzimanja izbornog štaba Demokratske stranke odlučio sam da podmladim stranku, a među dve stotine mladića i devojaka, koji su popunili formular, nalazilo se i Jelenino ime-ispričao je svojevremeno Čeda.

Jovanović ne krije da se u suprugu zaljubio na prvi pogled:

- Bili su mi zanimljivi njeni odgovori iz upitnika, pa sam pomislio da moram da razgovaram sa njom. Naravno, nisam joj posle tog sastanka predložio da izađemo, već sam povukao "obe ručne" i rekao sebi: "Ovde nemoj da napraviš neku glupost". Držali smo se na distanci sve do noći uoči 5. oktobra. Zoran i ja smo se razdvojili jer smo čuli da će nas te noći hapsiti, pa je on bio na jednoj lokaciji, a ja sam bio na drugoj, gde je bila i Jelena. Tada sam joj rekao: "Slušaj, ovo već traje predugo, a pošto sam, čini mi se, došao do kraja života koji sam živeo do sada, daj da uradim nešto što vredi, ako stvarno bude kraj. Od tog trenutka smo zajedno - ispričao je.

Tih devedesetih, mlad, harizmatičan i zgodan političar je važio za velikog zavodnika, pa su se čak štampali i bedževi sa natpisom "Čedo, oženi me!" kojima su brojne devojke ukrašavale svoju garderobu, ali njegovo srce zarobila je samo jedna, Jelena sa kojom je 2003. stao na ludi kamen. Nažalost, njohovoj idili je došao kraj.

Autor: Dubravka Bošković