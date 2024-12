ČEDA SE DANAS RAZVODI, A NEKAD JE ZBOG ŽENE PLAKAO KAO KIŠA: Nakon toga svi su posumnjali samo na jedno...

Čedomir Jovanović i njegova supruga Jelena Jovanović se razvode posle 25 godina braka. Ipak, gostovanje političara u domaćim medijima podgrejlao je sumnje da je i već tada među njima postojao emotivni jaz. Jovanović je u jednom trenutku zaplakao kada je voditeljka spomenula Jelenu.

Zahtev za razvod je podneo političar u februaru ove godine. Čeda i Jelena su ostali u korektnom odnosu.

Nakon što je pustio koju suzu dok je objašnjavao kako su se njih dvoje upoznali, voditeljku je zanimalo da pokaže gledaocima tetovažu na bicepsu koja je posvećena, sada već bivšoj ženi Jeleni.

- Pola je lobanja, pola njeno lice. Grize srce, eto to radi - rekao je Čeda.

- Tačno je da je Čeda podneo zahtev za razvod. Jelena je uvek bila uz njega, ali nije mogla da izdrži pritisak koji je svakim danom bio sve veći. Znate, nekad i previše ljubavi bude problem. Oboje su maksimalo posvećeni kao roditelji, a Čeda je sve dao za decu i porodicu i ovo mu je veoma teško palo, ali je želeo Jelnu da oslobodi tereta koji je nosila i zato je odlučio da potpiše papire za razvod. Meseci su prolazili, on je na sve načine pokušavao da smiri strasti i da sve bude kao pre, ali nije u tome uspeo. Mogu samo da vam kažem da nije bilo ružnih reči među njima i da su sve rešili na civilizovan način - priča izvod za medije.

Prema njegovim rečima Čeda i Jelena su ostali u korektnom odnosu.

- Situacija je specifična, može se reći i neopisiva. Mom prijatelju su se dogodile teške stvari. Život ga nije mazio. Retko ko bi to izdržao, kroz šta je on sve prošao. Turbulentan period je iza njega u svakom smislu te reči. Jelena se teško nosila sa nedaćama koje se se iz dana u dan, iz meseca u mesec dešavale. On ima osećaj da je nju njegov život spržio, ugasio, zato svu odgovornost preuzima na sebe. Izgoreli su i on nije hteo da ona nosi njegov krst. Odlučio je da je sačuva koliko može. Ona je uvek bila uz Čedu, ali nije mogla da izdrži pritisask. Verujte da njemu papiri ništa ne znače, samo da sve prođe u miru- završava izvor.

Autor: Dubravka Bošković