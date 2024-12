'SRBIJI SLEDI NOVI RAZVOJ' SPASIĆ ZA PINK: Đilas i opozicija shvataju da je Vučić postao jedan od vodećih svetskih lidera po ugledu

Pre nekoliko dana, nešto posle ponoći u ulici Vojvode Stepe došlo je do fizičkog napada Dragana Đilasa na mlade aktiviste SNS.

Naime, Dragan Đilas je planski došao i napao aktiviste SNS-a, posle njegovog pitanja šta se lepi i odgovora Luke Petrovića da ne vidi nikakav problem što se lepi, Đilas je povileneo.

Na snimku se jasno vidi njegov telohranitelj koji je došao usred decembra bez jakne što ukazuje da je bio spreman na tuču koja je isplanirana, a o ovoj temi u Jutru sa dušom, govorio je Ljubiša Ristić i Boža Spasić.

- To nije incident, to je pokvarenština... Đilas svima njima mže da bude otac, onaj dečko lepi plakatu, a ko je on da pita njega šta radi? Da je to moj sin ja bi otišao da ga pitam... Đilas je režirao sve to. Oni su primetili da je Vučić treći lider u svetu po ugledu, mnogi ga pitaju za mnoge međunarodne stvari... Vidi se da on u zemlji svaku situaciju zna. On je video da imamo novca... I studenti, deca i mladići će dobiti stanove po povoljnim uslovima. Nama sledi novi razvoj, ne samo u industriji i građevini... Vučić je ušao u taj voz, a Đilas je ostao u peronu na Čukarici, i gleda kako da sve to povrati - rekao je Spasić.

- Nije to nikakva Đilasova hrabrost. Njemu je rečeno da mu se ništa neće desiti... Vlast je jako opasna za opoziciju. Đilas misli, poruka je poslata... On zna da mu ništa neće biti, oni računaju, Aleksići Manojlovići i ostali, imaju imunitet. Oni su spremni da čine krivična dela i da se pozovu na imunitet, a Vesić to nije uradio, hapsili su ga njegovi... Njemu nije palo na pamet da se pozove na imunitet. Oni su upozoreni, znaju da im ništa neće biti - objasnio je Ristić.

Autor: Dubravka Bošković