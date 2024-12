Jovanov: Opozicija jedino od Deda mraza moze da dobije prelaznu vladu

Član predsednistva SNS Milenko Jovanov izjavio je da opozicija može samo od Deda mraza da dobije prelaznu Vladu, jer im to predsednik Republike Aleksandar Vučić to nikada neće dati.

"Nek pitaju Deda mraza, ako su bili dobri da im on da prelaznu vladu, jer im Vučić to nikada nece dati. I onda ako Deda mraz bude hteo on može da im da da se tokom Nove godine malo igraju", rekao je Jovanov gostujući na tv B92.

"Prelazne Vlade nema i tačka", zaključio je šef poslanika naprednjaka u Skupštini Srbije.

Jovanov je kazao da odjednom na svim podrucjima gde živi srpski narod u istom trenutku kreće haos, dodavsi da "to nije slučajno".

On je zapitao sta je politički zahtev jučerašnjeg skupa u Beogradu.

"Nekada kada je opozicija organizovala skupove tražili su se izbori, a sada se ne traže izbori. Ko god iz opozicije pomene izbore odmah skoče svi na društvenim mrežama na njih", objasnio je Jovanov.

Prema njegovim rečima opozicione stranke su podigle sve svoje aktiviste na Univerzitetu.

"Svi zahtevi studenata su ispunjeni. A u stvari sada se vidi da je jedini zahtev prelazna Vlada. Aleksandar Vučić im je jasno rekao da to ne dolazi u obzir", još jednom je zaključio šef poslanika SNS u parlamentu Srbije.

Autor: Dubravka Bošković