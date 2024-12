SABOTAŽA SRPSKE LISTE PO KURTIJEVOM NALOGU! Elek: Uložićemo žalbu

Predsednik Srpske listeZlatan Elek saopštio je i potvrdio da je prištinska CIK na jučerašnjem sastanku nije odobrila pravo Srpskoj listi da učestvuje na parlamentarnim izborima 9. februara 2024.

„Verujemo da je to urađeno po nalogu Aljbina Kurtija kako bi sprečio učešće Srba na izborima. Ova odluka nema uporište u zakonu i dokaz je koliko Kurti želi da eleminiše Srbe sa ovih prostora. Kurti ne želi da vidi pripadnike Srpske liste u parlamentu, već želi da u njemu vidi poslušne Srbe poput Nenada Rašića“, rekao je Elek.

Dodao je da iako je odluka nezakonita, doneta je zbog toga što se Srpskoj listi spočitava da je u video spotu koristio termin Kosovo i Metohija i taj termin je potpuno legalan jer predstavlja toponim.

„Rekao sam umesto Kosovo, Republika Srbija. Ponosim se tim rečima i čvrsto stojim iza svega izgovorenog. To dovoljno govori koliko je Srpska lista trn u oku Kurtiju. Ovo nije kršenje zakona i ne može dovesti do toga da ona bude eliminisana iz izborne trke. Daću vam primer liste gospodina Jablanovića, koji takođe koristi temin Kosovo i Metohija kao i ja, pa je njegova lista potvrđena za izbore. Mi smo svesni svih malverzacija Kurtija protiv Srpske liste jer on u našoj listi vidi protivnike. Zato je i pokrenuo postupke protiv svih čelnika Srpske liste, ali i direktora u javnom sistemu, ističući da se borimo protiv ustavnog poretka Kosova“, rekao je on.

Elek je naglasio da će se svim političkim i demokratskim sredstvima boriti protiv ove odluke.

„U toku dana ćemo izbornom panelu podneti žalbu, a od njih očekujem jasnu odluku kojom će odbaciti ovu Kurtijevu nedemokratsku odluku. Zahvaljujem se svim građanima, predsedniku Aleksandru Vučiću i američkoj ambasadi koja je osudila ovakvu odluku“, zaključio je Elek.

Autor: Marija Radić