KO PONOVO PRIZIVA 5. I 6. OKTOBAR!? Građanski rat u Srbiji, prizivaju oni koji nikada, na izborima, neće osvojiti vlast!!!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Odužilo se ovo stanje protesta i nereda u Srbiji! Država toleriše studentske skupove koji su postali deo opozicionog programa za nasilno rušenje legalno izabrane vlasti. Pojedinci prete smrću predsedniku Aleksandru Vučiću! OVO što se danas smatra opozicijom u Srbiji, shvatilo je da imaju poslednju šansu, uz pomoć stranih sponzora, da smaknu „diktatora“ koji je ekonomski preporodio Srbiju! Oglasili su se predstavnici minornih poličkih stranaka koji, osokolјeni nenadanom podrškom izmanipulisanih studenata, koji više ni sami ne znaju šta hoće - najavlјuju zakon ulice, nemire, proteste, demonstracije, barikade, prizivaju peti, ali sve više i šesti oktobar! Ili nešto još gore. Ne daj Bože!

Jedan sam od mnogih kojima je datum od pre 24 godine, uništio život! Izgubio sam zdravlјe, sa 51 godinom postao invalidski penzioner oteli mi posao, prijatelјe, žigosan kao novinarO tom „famoznom“ 6. oktobru, čini se, svako u ovoj Srbiji ima svoje mišlјenje. Od priča da je negde sakriven spisak lica koje je „DOS nameravao da strelјa,“ kao i drugi, „na kome su imena osoba koje je režim hteo da izbriše za sva vremena“. Ne verujem ni u jedni ni drugu varijantu.Zar je neko zaista želeo krv na ulicama Beograda tog 6 oktobra 2000. godine? Da Srbin udari na Srbina!? Kakvi su to monstrumi mogli da smisle? Da izbije građanski rat koji bi, pored žrtava, Srbiju unazadio za 50 godina. Da brat udari na brata jer su u različitim strankama! Dobro je lјudi, što se ništa od toga nije desilo. Ali nije dobro što su izdajnici, preletači, vrbovani, nosioci i akteri puča, koji su, uz stranu pomoć, 5. oktobra, ostali nekažnjeni.Mnogi su „ušli“ u svoja kameleonska odela, presavlačili se, sve ove godine, i eto, ih, neki su još na vlasti...

Ovakva, podelјena Srbija, ponovo se deli, oštrije i opasnije nego ikada ranije! Kultna scena u kojoj Petar Božović u filmu „Noć u kući moje majke“ kao aktivista, radnik Žika Valensa, u kojoj je nastao monolog o narodu i lјudima – po mnogima trebalo bi da uđe u udžbenike. „Ovaj narod u svojoj istoriji nijedan posao nije mogao da završi, zbog jajara i prodanih duša. Nismo ni jednom pobedili, a da pre toga nismo debelo izdali, sami sebe naravno. Na svaku pobedu imamo dva poraza, na svakog junaka bulјuk izdajnika, a posle nam neko kriv, jeli? A za malo vlasti i za malo ćara, spremni smo da izdamo sve, oca, majku, brata, sestru, narod, zemlјu, sve. Tako juče tako i danas…Rđavi smo, škripimo svud. Više nam nijedno podmazivanje ne pomaže, moramo da se menjamo celi.“

“Ovoga puta idemo do kraja“, „Na ulice“, „Ponovo barikade“, „Protesti do pobede“, samo su deo scenarija i govora mržnje koji je zaplјusno nekoliko antisrpskih, luksemburških medija i, naravno Dražu iz Danasa !!! „Idemo do daske“. Cilј je srušiti „VOĐU“, po svaku cenu. Država to ne sme dozvoliti! Krv ne sme poteći beogradskim ulicama i po gradovima Srbije! Nikakve varijante Rio Tinta, Rio Grandea, Okršaja kod OK Korala, U 3.10 ZA Jumu, Tačno u podne, Dobar, loš, zao, Bili Kida, Vinetua ,Prlјavih ulica – i drugi kaubojski simboli iz američkih filmova – ne smeju zatvoriti oči građanima Srbije. Nikakvi Tute, Mute, Ćute, Marinike, Lazovići, Jovanovići i ostali predvodnici „vađenja međeda iz jazbine“ ne smeju uraditi ono što, danas, javno govore! Pa to se nije čulo ni pre 24 godine kada je, pučem, izdajom, stranim parama i vrbovanjem, nasilno srušen režim Slobodana Miloševića! Ko se stidi zapalјene Skupštine i zgrade državne televizije, pretučenih novinara koji su samo radili svoj posao, kriznih štabova“ koji su „uterivali strah u kosti“ i sa bajonetima zauzimali državne institucije, a? Da li su dosmanlijski sudovi nekome sudili? Za sav taj bezobrazluk i huliganstvo, u vreme DOS-a, niko nije odgovarao! Narod je prevaren?Anketirajete građane koji će Vam reći da su razočarani, da „kapiraju“ da su oni koji su nosili stisnutu pesnicu, samo jurili zelene američke novčanice, zauzimali poslanička mesta, postali partija, okušali se na izborima i „pukli ko zvečka“. ...Zvaničnici Stejt departmenta su od svoje šefovice Ma¬dlen Olbrajt dobili, oktobra 1998. godine, zeleno svetlo da prišrafe Miloševića. Morali smo izolovati režim i aktivirati opoziciju. “Od početka devedesetih britanska ambasada je nadgledala dopremanje novca i opreme za nezavisne medije. Te stvari su u zemlјu ulazile uglavnom privatnim, nezvaničnim kanalima. Forin ¬ofis je odobrio pomoć opozicionim strankama, a MI6 je tražio kontakte na terenu... Jedan britanski ambasador rekao je: “Bili smo svesni da naše službe vrbuju “talente’’. Razlika između situacije u Jugoslaviji i one u Iraku bila je u tome što je u Jugoslaviji bilo talenata za vrbovanje.’ Kakva srpska bruka!!! Vrbovanje se odvijalo na tri načina: davanjem pomoći odre¬đenim medijima, opozicionim poli¬tičarima i traženjem insajdera koji žele da sarađuju. .. Amerika, Britanija i Nemačka potrošile su više od šezdeset miliona dolara na finasiranje opozicije“¬ piše novinar Skaj njuza, Tim Maršal u svojoj knjizi “Igra senki’’. Novinar Miodrag Novaković u časopisu Intermagazin, 31 marta 2011. godine piše kako se pukovnik Robert Helvi, bivši američki komandos iz Vijetnama, vojni obaveštajac sa diplomatskim imunitetom u Burmi, operativac raznih specijalnih i hladnih ratova - sa nostalgijom, seća svog tajnog sastanka početkom 2000-te, u budimpeštanskom hotelu Hilton, sa prvom grupom od 12 „srpskih“ regruta, koji će činiti jezgro američke obaveštajno-subverzivne grupe „OTPOR“, i čiji će zadatak biti uklanjanje tadašnjeg demokratski izabranog srpskog režima na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Helviji, ili kako se već zovu, ponovo šetaju Srbijom! Zadatak je isti, samo meta ima drugo ime! U avgustu 1999. godine u Bratislavi održan je prvi sastanak opozicije, odnosno svih stranaka i svih struktura koje su bile protiv Slobodana Miloševića. Nekoliko nedelјa posle bratislavskog, održan je skup i u Berlinu, na kome je potvrđeno opredelјenje za borbu protiv Slobodana Miloševića političkim sredstvima. U NATO bazi, bivše i buduće prestonice Nemačke, pada dogovor da se primeni princip Filipa Makedonskog, koji je govorio da i najutvrđeniji grad može da osvoji samo sa jednim magarcem natovarenim zlatom? Srpskoj opoziciji je poslata poruka: Pare naše - posao vaš!

Odrasle su generacije čiji su roditelјi bili učesnici 5. oktobra! Stasala su i njihova deca, studenti i srednjoškolci. Normalno je da će tate i mame, bake i deke, biti uz svoje mlađe. Uvek. Čak i kad mladi greše. I ja bih bio! Ali , pitao bi ih – Šta Vi, deco, znate o Slobi, 5. oktobru, nasilnom preuzimanju vlasti? Uglavnom malo, ono što su im pričali roditelјi. Više znaju, jer su morali da uče, likovi, koji se „proglašavaju studentima“....Gledam poneke, slikaju se, na dva luksemburška medija, TV N1 i TV Nova S, iste face na različitim mestima!? Oni su uvežbani, vole nevladine organizacije i, naravno, pare. Idu, po ugledu na skupštinske opozicionare, na „konsultacije“ u inostranstvo, gde ih stranci, „savetnici“, savetuju kako se ponašati na ulici, šta vikati, kakve transparante nositi, koje akcije planirati...

Možda tamo i sretnu, sada, omatorelog vođu OTPORA, Srđu Popovića, ili onog debelog Slobodana Homena, koji je pobegao iz zemlјe, jer je sa bandom, pokrao silno državno ordenje iz Palate Federacije na Novom Beogradu. O tome mladi što protestuju, većina, nema pojma! Dobro je što je više vaspitane dece koji marširaju ulicama srpskih gradova iz solidarnosti ili zbog pritiska i straha, koji je evidentan. A kako li je tek onim akademskim građanima koji hoće da uče i spremaju ispite za januarski rok?

Uostalom ni opozicija ne krije da Vučića ne može ubiti sama!? Lider Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas pohvalio se da se sastao sa Toninom Pic(a)ulom i priznao da od njega očekuje pomoć u rušenju vlasti u Srbiji! „Bili smo gospodin Ponoš i ja u Briselu i razgovarali sa gospodinom Piculom, sa gospodinom Šiderom. Pre toga su bili Borko Stefanović i Konstantin Samofalov više dana razgovarali sa svima. Ja mislim da bez posredovanja Evropske unije i parlamenta i neke misije koja bi bila poslata ovde ne može da dođe do osnovne stvari, a to je da dođe do pobolјšanja nivoa demokratije - rekao je Đilas.

Zato, deco, ne dajte da Vas zavedu! Mislite svojom glavom. Zapamtite, para vrti gde burgija neće! Ogromna većina Vas, danas, po srpski gradovima, budućnost je Srbije, kakvu želite! I ne bavite se, „kurvom politikom“, koja će Vam, radi sitnih privilegija, „zamututi mozak“. Nikada ne dozvolite da ulicama Srbije ponovo poteče krv. Nikada. Dosta smo se ubijali. Dosta naši predaka dalo je živote da se u Evropi živi bolјe. Došlo je vreme da Evropa vrati dug Srbiji! O tome razmišlјajte. Vi, ste pametna generacija!

Jer kako je to zapisao Nikolo Makijaveli, italijanski političar, teoretičar, književnik: „Kao što od nesposobna i neiskusna suca ne možemo očekivati pravedne presude, tako se ne može očekivati da narod koji je pun zabluda i neznanja bude, osim u retkim slučajevima, razborit i pametan kad bira i nešto odlučuje.“

Autor: Milorad Komrakov