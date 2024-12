Litijum je važan za savremenu industriju i energetsku tranziciju, ali najave da će se on kopati u našoj zemlji, podelile su javnost. Međutim, mnogi ne znaju da moderno rudarenje ne ugrožava vodu, vazduh, ali ni zemljište u čemu pomaže digitalizacija koja ima sve veću primenu, a sama realizacija projekta Jadar mogla bi da donese investicije od oko 2,5 milijardi dolara u srpsku privredu, dok bi izvoz bio oko milijardu dolara od izvezenih sirovina.

Dinko Knežević, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, osvrnuo se na značaj koji će litijum u narednim godinama imati u svetu.

- Ovaj projekat je dugo aktuelan, već više od 20 godina se radi na njegovoj realizaciji. Ni na jednom projektu u rudarstvu nije izvršeno toliko priprema i toliko istraživanja kao na ovom. On je nažalost pre tri godine administrativno zaustavljen. Zbog čega je to urađeno ja ne znam, ali očigledno su posledice to da se mi nećemo prvi pojaviti na evropskom tržištu sa litijumom koji je dobijen iz čvrstih izvora, već ćemo kaskati za ostalima. U celoj ovoj industriji važi ono pravilo ko prvi devojci, njemu devojka, tako da će oni prvi imati najbolje kupce svog proizvoda - rekao je Knežević i dodao:

- Mi imamo sirovinu koja je potrebna celom svetu, pa i nama, a moramo nešto proizvoditi i pojaviti se na svetskom tržištu sa značajnim proizvodom. Mi već imamo četiri sirovine tog tipa, to su bakar, olovo, cink i selen, ali litijum je značajan jer je izvor energije onda kada nema ni vetra ni sunca. U nekin 20, 30 godina, litijum će biti dominantan u ovom resoru -rekao je Knežević.

Knežević dodaje da su svi evropski standardi zaštite bili uključeni u planiranje ovog projekta.

- Od samo početka su zastupljeni svi evropski standardi zaštite kako životne tako i radne sredine. Mi prvo moramo zaštiti te ljude koji rade na terenu, pa onda i okolinu. U planiranje ovog projekta su bili uključeni IRMA standardi, oni su inicijativa za održivo rudarstvo. Ljudi koji se bave rudarstvo su shvatili da rudarstvo ne može biti mimo ostatka sveta i u njemu se uvažava sve kao i u drugim granama. Najvažnije je informisanje javnosti, učešće javnosti u donošenju odluka i zaštita životne sredine. IRMA standarde je dovela strukovna rudarcija, kako bi rudrstvo bilo održivo i prihvatljivo za savremenog čoveka -rekao je Knežević.

- Ovaj projekat može doneti Srbiji da postane prepoznatljiva na rudarskoj mreži Evrope i sveta i da postanemo neko o kome će se pričati i čije će se mišljenje uvažavati - rekao je Knežević.

Autor: Iva Besarabić