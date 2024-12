U jeku pokušaja opozicije da na vlasti u Srbiji stigne nasilnim i nezakonitim putem, niko se nije iznenadio kada se ispostavilo da u Hrvatskoj, nažalost, i dalje dominira antisrpska atmosfera i netrpeljivost prema Srbiji, a pojedini predsednički kandidati smatraju da brutalnim napadima na našu zemlju i njeno rukovodstvo mogu dobiti dodatne političke poene na predstojećim izborima.

Ana Brnabić, Predsednica Narodne skupštine Srbije, osvrnul se na izjavu Ivane Kekin, koja je poručila da je strateški interes Hrvatske da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne vodi Srbiju i da trebadoći do njegovog rušenja.

- Ništa od toga nije slučajno. Živimo u teškim vremenima za Srbiju, pritisci su kulminirali, nikada nisu bili veći i više se ni ne kriju. Skinuli su rukavice. Moram priznati da mi nešt nije bilo jasno, zašto i kaok se nešto događa ali sada se sklapa čitava slika. Utisak godine, to je predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsedničke izbore gde smo čuli, sasvim otvoreno, i nikada ne smemo zaboraviti, a to je da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Ljudi moraju da razumeju šta znači kada je nešto definisano kao strateški interes jedne zemlje, to znači da sve institucije rade na ostvarivanje tog interesa, da pružaju logističku i finansijsku podršku da se taj interes ostvari. Sve što može da se uradi, a da se to ostvari, a to je da Vučić ne bude na čelu Srbije, Hrvatska tome pruža logističku, obaveštajnu i finansijsku podršku -rekla je Brnabić i dodala:

- Postoje ljudi u Sribji koji svesno i namerno rade za Hrvatske obaveštajne službe. Nije mi bilo jasno šta se sve dešava u ovom trenutku, ali ta izjava da je strateški interes Hrvatske da Vučić ne bude na čelu Srbije, nemojte nikada to izgubiti iz vida - rekla je Ana Brnabić.

Brnabić je razotkrila i pitanje otkud 'blokadna kuharica' na protestima u našoj državi.

- Blokadna kuharica je indikativno, da mi samo dve ili tri nedelje, nakon što počinju blokade na našim fakultetama, po blokadnoj kuharici. Na meniju je obojena revolucija, mi u Srbiji imamo zakone i institucije koje funkcioništu, studentski parlament koji je jedino reprezentativno telo koje može da odlučuje, demokratski. Pošto nemaju većinu u studentskom parlamentu, oni po receptu iz blokadne kuharice, naprave ustroj studentske kontrole nad fakultetu, plenum. Odatle plenum, to kod nas ne postoji, to je recept iz blokadne kuharice. Imate radne grupe i sekcije, redare, programske sekcije, funkcionisanje fakulteta za vreme studentske kontrole... Sve ono što čujemo u poslednjih nekoliko nedelja. "Tlo je plodno, šta dalje", to je nadstrešnica, ono što se desilo u maju 2023. godine, to je litijum, to nema veze sa temom ili tragedijom. To je samo razlog, a šta dalje. To je razlog, alibi, šta ćemo da uradimo sada jer tlo je plodno - objasnila je Ana Brnabić.

- Ono što je dodatno tužno je što nam je blokadna kuharica ušla u srednje i osnovne škole. Dobro je da se mozaik sklapa, da ljudi razumeju i znaju. Detaljno pratim sve šta se dešava i vidite da vam se sklapaju slike i sve vidite jasno kao dan. Čula sam do Čedomira Antića da je rekao da to "nisu čak ni naši studenti", ti koji su blokirali fakultet. I to je čak iz blokadne kuharice. Imate blokadu Filozofskog fakulteta, mogu da dođu sa kojeg god fakulteta, naprave plenum i blokiraju fakultet i vidite da jedan po jedan fakultet pada. Možete da imate grupu od 50 studenata koji idu od fakulteta do fakulteta i blokiraju redom. A to može da uradi 100 studenata.

Autor: Iva Besarabić