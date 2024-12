VREME JE DA KAŽEMO DOSTA! Ministar Starović osudio upad tzv. kosovske policije u srpske institucije na severu KiM

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović osudio je upad tzv. kosovske policije u srpske institucije na severu KiM

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži "X" povodom današnjeg upada tzv. kosovske policije u srpske institucije u Severnoj Mitrovici i u Opštinu Gračanica, naglasivši da se izborna strategija Aljbina Kurtija svodi na brutalni obračun nad Srbima na KiM.

Provisional PM Kurti's election strategy? Brutal crackdown on Serbs in #Kosovo*. Today, police thugs flexed their muscles in Serbian hubs of North Mitrovica & Gračanica. The world watches as terror and systemic discrimination unfold. It's time to say enough is enough!… pic.twitter.com/04Ghg22LoX