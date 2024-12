Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, obratio se putem instagama sa željom da odgovori na sva nagađanja, provokacije i uvrede koje dobija.

- Ja, Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, bivši košarkaš, otac, suprug, sin, patriota, jasno i bez dileme, podržavam politiku Aleksandra Vučića i njegovu borbu za Srbiju. Zbog patriotizma, upornosti i nadljudskih napora koje ulaže u borbi za interese Srbije- napisao je Kešelj i dodao:

- Podržavao sam tu i takvu politiku i pre ulaska u SNS, što znaju moja porodica i moji prijatelji. 2012. godine, dok sam igrao za grčki Olimpijakos nosio sam majicu na kojoj je pisalo ”Nema predaje” kojom sam apelovao da je Kosovo Srbija i da će to zauvek biti! Zbog toga sam bio novčano kažnjen, trpeo uvrede i kritike, ali to me je samo ojačalo, jer čvrsto verujem, branim i volim svoju zemlju.

- Odgovorno tvrdim, kao bivši košarkaš i kao funkcioner, da država na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ulaže više nego ikada u sport, kako u profesionalni, tako i u školski i rekreativni- piše u objavi.

- Nagrade za osvojene medalje na Olimpijskim i paraolimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima su veće nego ikada i isplaćuju se u roku od 48 sati od osvajanja medalje, dok se do 2013. godine na isplatu čekalo godinama- napisoa je Kešelj i dodao:

- Izgrađeni su stadioni širom Srbije, a mnogi velelepni objekti će uskoro biti izgrađeni.

- Poslednjih 12 godina ulaže se u svaki deo Srbije više nego ikada pre. Ovo je istina koja boli one koji ne vole ovu zemlju i koji žele da se odreknemo dela svoje teritorije i suvereniteta- piše u objavi.

- Ne stidim se svoje države i podignute glave kažem da sam ponosan što sam Srbin i što imam priliku da učestvujem u njenom napretku! Za našu otdžbinu! Za Srbiju i sve njene građane! Živela Srbija! - piše u objavi Marka Kešelja.

