'REZULTATI GOVORE' Predsednik Srbije objavio novi video snimak: Za Srbiju živim (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić uputio je moćnu poruku građanima Srbije.

"Iza mene će ostati najbolje vreme za Srbiju u njenoj istoriji. Srbija realno ima najveće plate u svojoj istoriji. Srbija realno ima najveće penzije u svojoj istoriji. Srbija je izgradila svoju putnu i železničku infrastrukturu kao nikada u svojoj istoriji. Jel to sve tačno? Srbija je izgradila svoju naučno-tehnološku infrastrukturu, kao nikada u svojoj istoriji. Srbija nikada u svojoj istoriji nije imala snažniju vojsku. Srbija nikada u svojoj istoriji nije davala ni pola za poljoprivredu novca, kao što daje danas u realnim iznosima. I to je nasleđe moje politike, svidelo se to nekome ili ne. To su rezultati, voleli vi to ili ne voleli", poručio je predsednik.

Autor: Dubravka Bošković