Ana Grozdanović, članica Glavnog odbora SPS-a oglasila se povodom potencijalne kandidature Branka Ružića na mesto predsednika te stranke.

- Samo jedno imam reći, a to je da kandidatura Branka Ružica Potpredsednika SPS, za Predsednika SPS-a, nije realna - nema šanse da on pobedi. Ako je zaista to pomislio, već je izgubio. Ako sadašnje rukovodstvo ima grešaka zbog kojih neki misle da treba da dođe do promena, da li je rešenje da neko iz rukovodstva preuzme lidersku ulogu? Naravno da NE!- piše u objavi Ane Grozdanović na instagram nalogu.

- Ružiću, ne može Predsednik da bude kriv, a Potpredsednik da ne bude. Branko je uživao u privilegijama kao Potpredsednik a sad bi da bude Predsednik, da li Juda može dobro da donese, kada je izdao lidera, NE! Tako da Branko žalim, ali ljudi kada biraju lidera gledaju kodeks ponašanja, lojalnost, neprijatelji te možda hvale ali sada si deklarisan kao izdajica tima u kojem si bio godinama- napisala je Grozdanović i dodala:

- Ali ako neko misli da umesto Dačića treba da dođe neko drugi, mlađi i reformista, onda to sigurno nije Ružic ni bilo ko iz sadašnjeg rukovodstva jer su oni već 25 godina na svim partijskim i državnim funkcijama, zahvaljujući Dačiću. Ako ide Daćić, idu i oni. Dolazimo mi mladi i novi. Kako pesma kaže, ružica si bila, sada više nisi... to važi i za Ružića.

- Za jači SPS biće generacijska, modernija obnova druže Branko, i to kad misli onaj koji brine o svima, samo on ima moralno pravo- zaključila je Ana.

Autor: Jovana Nerić