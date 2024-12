SKANDALOZNA PORUKA SA N1: AKO I PROPADNE PROTEST STUDENATA, BIĆE NOVIH TRAGEDIJA PA ĆEMO OPET POKUŠATI DA SRUŠIMO VUČIĆA!

I onda se čude zašto opoziciju, njihove analitičare i medije nazivaju lešinarskim, nekrofilnim...e, zbog ovoga!

Dušan Vučićević - podržavalac studentskim blokada i profesor na FPN-u:

"Čak i da se ništa ne promeni, suštinski mislim da će kod ovog dela društva koji razume šta su zahtevi studenata to negde ostati u tom kolektivnom podsvesnom. Pošto znamo kako ovaj režim funkcioniše, on će opet napraviti neku grešku u narednih godinu dana, opet će se dogoditi neka tragedija, deluje mi da je to neminovno kad na taj način vodite institucije. Jednostavno kad postavite tako sistem, sistem neće funkcionisati i da će se čak i ako ovo stane u nekom trenutku, opet, nažalost, negde u budućnosti otvoriti da jednostavno na ovaj način više ne možete da vodite državu!"