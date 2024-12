'NEMA ČOVEKA KOME EMOCIJE NISU PRORADILE' Vučević o ispovesti porodice Firić koja je izgubila tri člana u tragediji u Novom Sadu: Traže samo mir

Premijer Miloš Vučević rekao je da je "bilo teško sinoć gledati emisiju o porodici Firić koja je u tragediji na Železničkoj stanici Novi Sad izgubila tri člana".

- Bilo je teško gledati tu sinoćnju emisiju, mislim da nema čoveka kome nisu emocije proradile, zato što smo videli, čuli autentično one koji su pretrpeli najveći gubitak u tragediji 1. novembra u Novom Sadu. Ne možemo mi to da razumemo, jer nismo to doživeli, odnosno ne možemo da znamo kako je njima njima, ali možemo da se osećamo i da ih podržimo i da gledamo da ta porodica izađe iz ovog velikog izazova koji su doživeli i velikog bola koji imaju i dan danas - naveo je Vučević.



Kako je rekao, i svedočenje Danijele Firić, majke dve devojčice i snaje poginulog Đorđa, je "zaista bilo autentično".

- Teško, puno emocija i tu ne možete ništa ni da dodate ni da oduzmete. Ono što su po meni ključne poruke, pored naravno jasno vidljivog bola koji je i dan danas prisutan i kod Danijele i kod ostalih članova porodice Firić, sve dok su ljudi pričali u toj emisiji, jeste da ta porodica traži samo mir - poručio je Vučević.

