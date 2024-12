'SRBIJA RADI, POBEĐUJE I GRADI SE' Premijer Vučević otvorio brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice, 55 kilometara najsavremenijeg puta (FOTO+VIDEO)

Premijer Miloš Vučević otvara danas saobraćajnicu od Šapca do Loznice, koja spaja Mačvu i Podrinje. Saobraćajnica je duga 54 kilometra i nastavak je prošle godine otvorenog auto-puta Ruma–Šabac sa novim mostom na Savi. Biće to najkraća veza od Beograda i Novog Sada ka Podrinju, ali i ka Republici Srpskoj.

Obraćanje premijera Vučevića u Lešnici

Premijer Vučević je rekao da je ovo divan dan za Mačvu, i da je to dokaz da Srbija radi, pobeđuje i gradi se.

- I kada prolazimo kroz teške dane, koji nose bol i tugu, Srbija ima snage da nastavi dalje. Baš kao što danas sunce sija u ovom zimskom danu, daje neku nadu da će naredna godina biti bolja. To zavisi i od nas, ako budemo verovali u nas i Boga, živeli da menjamo Srbiju na bolje, gradićemo fabrike, pruge, puteve, rašće plate i penzije. Sledeća godina će svakako biti bolja nego ova - rekao je premijer.

Istakao je da je najveći doprinos za izgradnju ovog puta predsednika Aleksandra Vučića.

- Nije pitanje metara i kilometara, a bitno je, i nije pitanje novca, a veliki je novac. Ovde je pitanje opstanka naroda i jačanja države. Građani Šapca i Loznice mogu danas i bezbednije i brže da putuju. I danas od Beograda do Loznice putujete za sat i petnaest minuta, a do juče je trebalo duplo više. I pitanje je bezbednosti - rekao je on.

Premijer se zahvalio ambasadoru Kasijevu, i naglasio veliku važnost saradnje Srbije i Azerbejdžana.

- Pred nama su veliki zadaci. Čeka nas i potpisivanje aneksa, da se nastavi ova saobraćajnica od Loznice do Malog Zvornika. I sutra kada završimo Fruškogorski koridor, Novi Sad i Beograd će vam biti na sat i petnaest minuta! Spajaćemo i Krupanj, i Ljuboviju, i sve delove koji čine jedinstvenu celinu Mačvanskog okruga. Povezaćemo i ojačati Srbiju, učinićemo je boljim mestom za život - kazao je premijer.

Ovo je najbolji mogući završetak teške godine, rekao je Vučević.

- Da se razvija Mačvanski okrug, cela Srbija, neka nam Bog čuva našu Srbiju. Idemo u nove pobede, nema predaje i povlačenja. Nema revolucija, ima samo Srbije - zaključio je premijer.

Premijer kaže da je danas veliki dan za Srbiju, i da će uskoro biti spojen Mali Zvornik i Podrinje.

- To su dalji planovi za Mačvu i Podrinje. Ići ćemo i ka Badovincima. Lozničani mogu da dođu do Beograda za sat i petnaest minuta.

- To su dalji planovi za Mačvu i Podrinje. Ići ćemo i ka Badovincima. Lozničani mogu da dođu do Beograda za sat i petnaest minuta. Nije bilo većih problema, kao i uvek sa eksproprijacijom. Ovo je bilo potrebno celoj Srbiji da se probudimo i nastavimo da radimo, nakon velikih izazova i tragedije. Cela nacija je bila u šoku nedeljama i mesecima. Potrebno je da nastavimo da radimo i razvijamo Srbiju - naglasio je Vučević.

Kaže da je ovo mnogo više od proste infrastrukture, i da je tu šira simbolika i značaj - to je znak da se Srbija budi.

- Ovaj deo, Mačva, je podneo veliki teret u obnovi srpske državnosti, posle otomanske okupacije. 110 godina je ove godine bilo od Cerske bitke. Dugo godina je ovaj deo Srbije bio zapostavljen - kazao je premijer.

Predsednik Vučić je bio kapiten tog tima koji je gurao Srbiju napred.

Od sutra u 9 može da se koristi cela deonica- Od sutra u 9 kreće tačno da se koristi cela deonica. Ovo je najveći put, odnosno najduža deonica koju odjednom otvaramo. 54,5 kilometara brza saobraćajnice između Šabca i Loznice. Otvarali smo i duže puteve, u više delova, a po prvi put puštamo u jednom komadu - izjavio je Vučević.

- Danas Loznica više nije izolovana ili daleko nedostupna, nego daleko dalkeko bliža, bezbednija i sigurnija što se tiče putovanja - rekao je.

U pitanju je saobraćajnica koja spaja Mačvu i Podrinje, Šabac i Loznicu.

Otvaranje novih 54,5 kilometara brze saobraćajnice koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu je, kako on sam ocenjuje, ispunjenje sna građanima kojima će u mnogome olakšati putovanja i ubrzati tranzit saobraćaja u tom delu Srbije.

Poseta radnicima i nadzornicima

Nakon izlaska iz autobusa državno rukovodstvo se pozdravilo sa radnicima i nadzornicima radova na samom putu.

Aleksandar Antić je istakao da je bilo problema sa nabavkom kamena, i da svi hoće savremene puteve, ali niko neće kamenolome.

- Dakle put se otvara sutra u 9, ne volimo ove velike saobraćajnice da otvaramo po mraku. Dakle, sada od Loznice do Beograda će trebati sat i 10, sat i 15 minuta. To je sjajno - naglasio je Antić.

Premijer Vučević je naglasio da je najbolji odgovor na sve kritike rad.

- Kritika je dobra, ali je kritizerstvo gubljenje vremena. Čestitam svima koji su radili, pre svega predsedniku koji nas je terao da budemo vredniji - rekao je premijer.

Vučević ističe da je naredni korak spajanje Čačka i Požege, autoputem Miloš Veliki, a potom i spajanje Zrenjanina i Novog Sada.

- Krenuli su pripremni radovi i za takozvani "Smajli". Treba da završimo brzu prugu Beograd-Subotica, koja se zakomplikovala zbog tragedije u Novom Sadu. I čeka nas rekonstrukcija pruge kroz Banat. Što se tiče Ekspa, to nije samo jedna lokacija, to je razvoj cele Srbije. Imaćemo mnogo projekata širom zemlje - kazao je on.

Govoreći o stvaranju velikog pokreta, kaže da SNS apsolutno stoji iza te ideje.

- Ja mislim da je ovo trenutak kada vidite sve što se dešava, da je vreme za objedinjavanje svih snaga koje žele nezavisnu i slobodnu Srbiju. Ovo treba da bude nadstranačka platforma. Ja mislim da je prirodno da predsednik Vučić vodi taj pokret. I da prioritet treba da bude da sačuvamo državu, da je ne vrate 15-20 godina unazad - rekao je premijer.

Ponovio je još jednom da neće biti prelazne Vlade, i da se vlast može dobiti samo na izborima.

- Naši poslanici nikada neće glasati za to. Vladu možete da dobijete samo na izborima, i neće biti obojenih revolucija u Srbiji. Sačuvaćemo našu zemlju, i pored svih velikih izazova. Niko se neće sklanjati ni bežati, nema kompromisa po pitanju očuvanja države. Dogovora i razgovora, i sa profesorima, studentima, sindikatima, naravno da ima, ali nema uništavanja države niti prelaznih vlada - naglasio je on.

Autor: Dubravka Bošković