MILO ĐUKANOVIĆ PREKO SVOG GLASILA 'POBJEDA' PORUČUJE: Ako srušimo Vučića, srušićemo i srpsku iredentu u Crnoj Gori koja je digla glavu! (FOTO)

Crnogorsko glasilo Mila Đukanovića pridružilo se prljavoj kampanji mržnje upućenoj Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Naime, u ''Pobjedi'' je objavljen, u najmanju ruku sraman tekst pod naslovom ''Da li režim u Beogradu pada, a sa njim i iredenda u Podgorici''? u kom su iznete najgnusnije uvrede na račun Srbije.

- Tišina u Beogradu je varka. I Crna Gora zbog toga ne spava, već čeka na buru. Do raspleta će doći. Beogradske demonstracije u tišini su glasnije od svih uzbuna koje smo slušali 2024. godine. Sa stanovišta političke istorije ćutljive uzbune bi bile čudo na Balkanu. Nikada niko kod nas nije stigao do cilja zatvorenog grla i golorukom kolonom. Otuda se mnogi glasno pitaju da li režim u Beogradu pada, a sa njim i iredenta u Podgorici? Padaju, ali kada i na koji način, to se ne da predvideti. Jedino u tišini? - navedeno je, između ostalog u članku, gde svako normalan jasno vidi da je ovo otvoren govor mržnje, kao i poziv na rušenje predsednika Srbije i da su se zajedno sa hrvatskim glasilima jasno ustremili da sruše Srbiju, što im neće poći za rukom!

Autor: Aleksandra Aras