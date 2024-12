'NEVEROVATNO JE DA MOGU ZA MAJKU KOJA JE IZGUBILA DVOJE DECE DA KAŽU DA JE PODMIĆENA' Vučić: Jako je puno bolesti na političkoj pozornici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se, tokom gostovanja u emisiji Hit tvit, na bol porodica žrtava tragedije u Novom Sadu, kao i zloupotrebi stravične nesreće u političke svrhe od strane opozicije.

- Pošto su se ljudi hvatali za političke stvari, to su gadosti kojima su nas te grupe naučile, u ovoj zemlji se ne zna ko je odvratniji od United Grupe i ostalih... Problem je ovde, rekao bih, u tome što mi nikoga ne poštujemo, imamo manjak empatije i emocija, a višak prava da svakome drugome ne samo solimo pamet, već kritikujemo, napadamo, a strašno smo uvređeni kad nam neko kaže i najmanju sitnicu.

- Ako izlazite danima na ulicu, a ti ljudi kažu nemojte i niste to radili zbog nas, oni se nisu setili ni formalno da upute saučešće, a kamo li da odu na groblje. Nisu se setili da izdiktiraju saopštenje, izjavu. Nisu bili zainteresovani za to. Oni su bili zainteresovani samo za rušenje Gradske kuće i vlasti, ništa ih drugo nije zanimalo. Sve je to došlo sa strane, od strane pojedinih obaveštajnih agencija, koji su to istakli ovde kao novi simbol borbe, a plodno tle je tragedija koja se dogodila. Politička opozicija nema nikakav plan i program. Nijednog sekunda se nisam libio da to napadnem. Nikome nemam nameru da se dodvoravam, a pogotovo ne rulji ispred Gradske kuće. Imaju samo jedan te isti tupavi predlog - prelaznu vladu.

- Mislim da naš problem, svih nas, postaje to što su oni izgubili moralni kos, nemaju šta da kažu više, posebno posle toga što je majka izgovorila koja je dvoje dece izgubila. Sad će da se upinju da nađu nekog drugog. Zamislite kad kažu da je majka koja je izgubila decu podmićena, da li da ih nazivate ljudima uopšte - rekao je Vučić i dodao da je jako puno bolesti na političkoj pozornici.

Podsetio je da je i kada su se desile tragedije u Ribnikaru i Duboni i Orašju i da je i tada razgovarao sa porodicama, te da to nikada nije iskorišćavao u političke svrhe.

- Za nas je važno da koliko možemo učinimo svaoj porodici. Neko će prihvatiti neko neće. Naša je odgovornost da se ispita do kraja, da odgovorni budu kažnjeni.

- Moja obaveza kao predsednika je bilo da odem. Nisam sebi mogao da dođem, ali morate da budete sa ljudima.Nisam zloupotrebljavao tragediju.

Autor: Aleksandra Aras