Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić istakao je da nije u pitanju samo rad na mostu, već to uključuje čitavu saobraćajnu infrastrukturu koja će bratitit dolazak mosta.

Šapić dodaje da će biti uređeno nekoliko raskrsnica i saobraćajnica jer se nastavlja sa proširivanjem ulica koje su na Novom Beogradu uveliko u toku poslednje dve godine.

- Sećate se koliko su pojedinci poslednjih pet, šest godina plašili javnost kako će sve stati, i kako neće moći da će se vozi gradom kada se zatvori Strari savski most. Evo vi mi recite, da li je sve stalo otkad je most zatvoren? Podsetiću vas, nekoliko koraka smo realizovali pre nego što se zatvaranje mosta desilo. Prvo smo izmestili Glavnu autobusku stanicu na Novi Beograd. Možda je i autobuska stanica jedna od najvažnih stvari urađenih u 2024 godini, da se vratim opet na prethodno pitanje, jer se njeno izmeštanje čekalo od 2000. godine kada je i doneta odluka o izmeštanju, a mi smo je izmestili. Zatim smo obezbedili novu rutu kojom će da idu vozila koja menjaju tramvaje. To je isključivanje iz Karađorđeve sa novim saobraćajnim raskrsnicama kroz Pop Lukinu, kroz Gavrila Principa, pa smo obezbedili Sarajevsku ulicu. Zatim smo napravili probijanje Bulevara Zorana Đinđića i napravili jedan, pa drugi kružni tok. Proširili smo na Novom Beogradu dosta ulica i to su sve stvari koje smo uradili da bi se što manje osetilo zatvaranje Starog savskog mosta. Očekujemo da onog momenta kada on bude bio gotov, da se drastično promeni stanje u saobraćaju i smanje saobraćajne gužve. Naročito sa novobeogradske strane, jer to neće biti samo most, to je čitava saobraćajna infrastruktura koja će pratiti dolazak mosta, gde će biti uređeno nekoliko raskrsnica i saobraćajnica jer se nastavlja sa proširivanjem ulica koje su na Novom Beogradu uveliko u toku poslednje dve godine.

Autor: Dubravka Bošković